DONE DEAL: Anderlecht gelooft in de (eigen) jeugd en legt speler met verleden bij Genk en Westerlo vast

In deze woelige tijden moet Anderlecht meer dan ooit kunnen vertrouwen op zijn academie. De paars-witten hebben in die optiek alvast het contract van een jonge aanvaller verlengd tot juni 2028. Een optie op de toekomst?

Vijf jaar geleden haalde Anderlecht Terry Chinecherem binnen vanuit Westerlo. De 17-jarige jongen krijgt nu steeds meer speeltijd bij de U18.

De aanvaller van 17 jaar heeft 5 doelpunten gescoord in 10 wedstrijden en is zelfs zeven keer uitgekomen voor de RSCA Futures in de Challenger Pro League, maar zijn eerste profdoelpunt is nog niet gevallen.

Het vertrouwen van de club

De broer van Chike Van de Ven (aanvaller bij de U23 van Leuven) liet van zich horen tijdens het toernooi van Montaigu, waar hij de jonge Mauves de titel bezorgde met zijn doelpunt in de finale.

Terry 2028. De 17-jarige aanvaller verlengt zijn contract en zet zo zijn avontuur bij paars-wit verder. 🟣⚪️



▹ Plus infos dans l'app. pic.twitter.com/GdihgtfRjp — RSCA Neerpede (@rscaneerpede) September 10, 2025

Hij wordt nu beloond voor zijn vooruitgang van de afgelopen maanden: twee jaar na zijn eerste contract op slechts 15-jarige leeftijd, is de Belgische U17-international zeker van een verlengd verblijf. Hij is nu verbonden aan Sporting tot 2028.

Hij groeide op in Westerlo tot zijn 9 jaar en zat ook twee jaar bij Genk, maar Terry Chinecherem lijkt nu klaar voor de doorbraak via Anderlecht en de Challenger Pro League.