Fink voorafgaand aan partij tegen Anderlecht: "Oh heeft er geen probleem mee om hier te zijn"
Foto: © photonews

Het was één van de transferverhalen van de afgelopen mercato. Na de verkoop van Tolu Arokodare kon Racing Genk ook Hyeon-Gyu Oh voor grof geld van de hand doen. Maar uiteindelijk trok Stuttgart de stekker uit de deal.

Hyeon-Gyu Oh is nog steeds spits van Racing Genk. Dat hadden we voor de zomermercato wel verwacht. Maar toen het Duitse Stuttgart een bod van 28 miljoen euro neerlegde bij de Limburgers, konden ze niet anders dan dat te aanvaarden.

Uiteindelijk ging de transfer niet door. Volgens Stuttgart ging het om een medisch probleem, wat ze bij Racing Genk tegenspreken. Feit is wel dat de Zuid-Koreaan nog minstens een half jaar in de spits zal rondlopen bij Genk.

En daar is coach Thorsten Fink zeker niet ongelukkig mee. "Oh kwam terug met een goeie vibe. We hebben even gepraat. Hij heeft er geen enkel probleem mee om hier te zijn. Hij zei dat het misschien wel een goede zaak is om een jaar langer te blijven", aldus Fink voorafgaand aan de clash met Anderlecht in Het Laatste Nieuws.

Genk wou Oh niet verkopen

Fink stelt ook nog even duidelijk dat het niet de bedoeling was om Oh van de hand te doen: "Het bod van Stuttgart kwam neer op een recordtransfer voor onze club. Als zoiets op je pad komt, moet je gewoon toezeggen. Maar het was nooit het plan om hem te verkopen."

Oh zal de komende maanden de concurrentie bij Racing Genk moeten aangaan met nieuwe spits Erabi. Wie er komende zondag aan de aftrap zal staan, is nog even koffiedik kijken. Ook jonge wolven Mirisola en Bibout bonken alvast op de deur.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Anderlecht - KRC Genk live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30 (14/09).

 Speeldag 7
Standard Standard 20:45 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 13/09 OH Leuven OH Leuven
FCV Dender EH FCV Dender EH 13/09 Union SG Union SG
La Louvière La Louvière 13/09 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 14/09 KAA Gent KAA Gent
Cercle Brugge Cercle Brugge 14/09 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 14/09 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 14/09 Westerlo Westerlo

