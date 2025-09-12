Nicky Hayen over doelmannenkwestie: "Dan had iedereen gezegd dat het perfect werkt"

Club Brugge trekt zaterdag naar La Louvière in de hoop opnieuw te kunnen aanknopen met een zege. Onder de lat bij Blauw-Zwart zal Nordin Jackers plaatsnemen, ondanks zijn foutje tegen KAA Gent.

De rotatie in doel bij Club Brugge is al wekenlang een item. Simon Mignolet neemt de Europese wedstrijden voor zijn rekening, terwijl Nordin Jackers tijdens de competitiewedstrijden in doel staat.

Duidelijk, maar toch is het iets dat Club blijft achtervolgen. "Had de match op Gent tien seconden minder lang geduurd, dan had iedereen gezegd dat het systeem perfect werkt", aldus coach Nicky Hayen voorafgaand aan het duel tegen La Louvière volgens Het Laatste Nieuws.

Beide keepers betrokken houden

Hayen blijft ook het volste vertrouwen hebben in zijn beslissing om te roteren tussen zijn doelmannen: "Een keuze maken voor A of B is gemakkelijk, maar wij willen beide doelmannen betrekken.”

Ondanks het foutje van Jackers in de partij tegen KAA Gent mag hij dus opnieuw plaatsnemen onder de lat tegen La Louvière: "Maar het kan natuurlijk geen vijf weken op rij gebeuren. Dan moeten we dit herbekijken.”

En dus blijft Hayen vasthouden aan zijn methode om beide doelmannen tevreden te houden. Zaterdag is het aan Jackers, komende donderdag mag Mignolet de Champions League-campagne van Club Brugge openen tegen AS Monaco.