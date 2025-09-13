'20 miljoen euro was niet voldoende: Anderlecht heeft grootse plannen met sterkhouder'

Dit weekend zal Nilson Angulo door een schorsing niet spelen voor RSC Anderlecht. Maar de komende weken, maanden en zelfs jaren kan paars-wit mogelijk op hem rekenen. Er is namelijk goed nieuws dat in de pijplijn zit.

“Ik heb mijn focus gelegd op de match. Als er iets gebeurt, weet ik dat niet. Misschien gebeurt er nog iets, maar dat is aan het bestuur", gaf Besnik Hasi rond transfer deadline day nog aan. Een mogelijke transfer van onder meer Nilson Angulo lag toen op tafel.

Zover kwam het uiteindelijk niet. De speler - die nog tot juni 2027 onder contract ligt - moest niet per se weg, maar er werd wel constructief naar een oplossing gezocht.

Contractverlenging op komst voor Angulo bij Anderlecht?

Nu hij blijft bij paars-wit, hebben ze bij paars-wit ook meteen een plan opgevat om hem nog langer aan zich te binden. Op die manier zou hij bij een eventuele transfer ook meer kunnen opbrengen.

🚨[EXCLUSIVO] Nilson Angulo acordó la renovación de contrato con Anderlecht hasta junio de 2029.

*️⃣Después de que el club rechazara múltiples ofertas, se le hizo una actualización salarial.

ℹ️Para @StudioFutbol presentada por @bet593. pic.twitter.com/IKuLX3nkho — César Luis Merlo (@CLMerlo) September 12, 2025

Volgens Zuid-Amerikaanse media zou er een contractverlenging tot juni 2029 op tafel liggen. Op die manier zou hij ook meteen zelf een hoger loon kunnen gaan bijschrijven de volgende jaren.

De geïnteresseerde teams zullen komende winter of volgende zomer dan ook dieper in de buidel moeten tasten. Er was al veel interesse in hem, maar tot op heden vroeg Anderlecht twintig miljoen euro voor hem.