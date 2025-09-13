Wat heeft Hatenboer wel dat Rits niet heeft om met A-kern van Anderlecht mee te mogen trainen?

De beslissing van RSC Anderlecht om Mats Rits naar de B-kern te verwijzen, roept de nodige vragen op. Waarom mag Cedric Hatenboer wél bij de A-kern blijven trainen, ondanks een gelijkaardige sportieve situatie?

Dinsdag kreeg Mats Rits te horen dat hij voortaan met de RSCA Futures moet meetrainen. De beslissing kwam niet van coach Besnik Hasi, die er niets op tegen zou hebben dat Rits bij de A-kern bleef.

Clausule

De sportieve cel onder leiding van Olivier Renard nam het initiatief voor deze beslissing. Dat Rits dit seizoen nog geen speelminuten kreeg, speelde blijkbaar geen rol in de beslissing. De situatie lijkt aardig op die van Cedric Hatenboer.

Alleen mag die wel bij de A-kern blijven trainen. En dat terwijl hij in hetzelfde schuitje zit en normaal geen speelminuten zal krijgen. Wat is dan het grote verschil tussen Rits en Hatenboer?

Volgens Gazet van Antwerpen heeft Hatenboer in zijn contract expliciet laten vermelden dat hij altijd met de A-kern moet trainen.

CAO profvoetballers

Volgens de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) moeten spelers meetrainen met een ploeg waarbij ze kans maken op speelminuten. Aangezien Rits, net als Ashimeru en Foket, geen wedstrijden speelt bij de Futures, is dit punt voor interpretatie vatbaar. De tactische trainingen zijn voor hen minder relevant, wat de vraag oproept of de club hiermee de CAO respecteert.

Rits heeft zich de afgelopen weken als een voorbeeldige professional opgesteld. Ondanks een moeilijke situatie bleef hij zich inzetten, zonder zich negatief uit te laten. Vorig seizoen speelde hij nog bijna elke wedstrijd tot aan de Champions Play-offs.