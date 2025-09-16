FIFA voert grote verandering door voor volgend jaar: midden in het seizoen bijna drie weken geen voetbal

De FIFA voert vanaf volgend jaar een belangrijke wijziging door in de internationale speelkalender. De huidige interlandbreaks in september en oktober van negen dagen worden samengevoegd tot één langere break van 16 dagen.

Voor supporters betekent dit dat er in september twee vrije weekenden op rij zijn, in plaats van één. Tijdens deze verlengde interlandperiode mogen nationale teams maximaal vier wedstrijden afwerken.

Daar staat tegenover dat er na deze break tot in november kan worden doorgevoetbald. De laatste interlandperiode van het kalenderjaar blijft echter even lang als voorheen.



Rust voor spelers... Een oplossing?

De wijziging is ingegeven door het welzijn van de spelers. Lange vliegreizen voor internationals die tot 24 uur onderweg kunnen zijn om terug te keren naar hun club krijgen dan langer rust.

Daarnaast houdt FIFA rekening met het WK 2026, dat later plaatsvindt dan normaal. De finale staat gepland op 19 juli, waardoor het internationale schema moet worden aangepast.

Het nieuwe schema gaat al komend seizoen in. De eerste extra lange break loopt van 21 september tot en met 6 oktober. Dit seizoen staan er nog interlandperiodes gepland van 6 t/m 14 oktober, 10 t/m 18 november, 23 t/m 31 maart en 1 t/m 9 juni.