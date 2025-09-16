Hoe de band tussen Romelu Lukaku en Marc Coucke ontstaan is: daardoor steeds closer met elkaar

De knuffel tussen Marc Coucke en Romelu Lukaku tijdens Anderlecht-Genk viel op, maar de band tussen de zakenman en de spits is geen recent fenomeen. In Het Nieuwsblad wordt het hele verhaal uit de doeken gedaan.

Hun relatie vindt zijn oorsprong in de zomer van 2013, toen Coucke bij KV Oostende Jordan Lukaku naar de kust haalde. Die transfer betekende meer dan alleen een sportieve zet. Romelu werd van nabij betrokken bij de begeleiding van zijn jongere broer. Van voedings- en loopschema’s tot praktische zaken zoals huisvesting: Big Rom gaf advies en Coucke zorgde dat er naar hem geluisterd werd. Zo groeide er al snel wederzijds respect.

Ook in moeilijke momenten stond die connectie centraal. Toen Jordan in de fout ging of emotioneel geraakt werd door de dood van Junior Malanda, werd Romelu telkens mee betrokken in de beslissingen. Coucke zag hem als een soort tweede vaderfiguur voor zijn jongere broer, en dat versterkte hun band, schrijft de krant.

Welke rol gaat Coucke geven aan Lukaku?

Hoewel Romelu door zijn eigen carrière zelden in Oostende zat, zorgde Coucke er telkens voor dat hij met alle égards ontvangen werd. Zelfs toen Jordan al naar Lazio was vertrokken, bleef Coucke zijn grote broer omringen met respect. Zo werd de basis gelegd voor een vertrouwensrelatie die later ook bij Anderlecht relevant zou worden.

Sinds Coucke in 2018 paars-wit overnam, is de band alleen maar intenser geworden. Romelu droomt luidop van een terugkeer naar RSCA, Coucke laat geen kans liggen om hem met open armen te verwelkomen. Publieke felicitaties en likes op sociale media tonen dat hun relatie niet louter windowdressing is, maar gestoeld op jarenlange samenwerking.

De vraag is niet óf, maar wanneer die vriendschap zal uitmonden in een samenwerking bij Anderlecht. Lukaku houdt voorlopig de boot af zolang interne vetes niet zijn opgelost, maar dat Coucke hem ooit een rol wil geven – meer dan enkel als uithangbord – staat buiten kijf.