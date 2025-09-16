Interview Killian Sardella over zijn gemiste transfer en de lange weg terug na zijn blessure

Het was een langverwacht moment voor de supporters en zeker ook voor Besnik Hasi: Killian Sardella stond zondag weer in de basis. Met een assist als beloning. Hij sprak zich uit over zijn lange afwezigheid en zijn liefde voor Anderlecht na de wedstrijd.

De blessure van Killian Sardella heeft zijn kijk op zaken veranderd, iets wat hij niet verborg voor de wedstrijd. Na bijna te hebben "vergeten dat hij een professional was", geeft de rechtsback van Anderlecht, die een vertrek overwoog, nu de voorkeur aan het genieten van wat hij heeft.

"Het is een punt dat gezien de omstandigheden meer waard is dan een punt. Maar het is ook een verdiend punt voor het team. Het is een beetje zoals tegen Union, waar we een goede wedstrijd speelden maar verloren, hier speelden we goed met 10 tegen 11 en wonnen we niet", verklaarde Sardella over de wedstrijd.

"We hebben nogal wat thuiswedstrijden te spelen, en we voelen de steun van ons publiek. Ja, ze zijn erg kritisch geweest, maar dat is terecht, want we hebben fouten gemaakt, vooral in de Europa League", merkt hij op, voordat hij zijn terugkeer bespreekt, zes maanden na zijn blessure.

Als je zes maanden thuis bent geweest, die adrenaline weer voelen, dat is sterk

"Ik denk dat ik trots op mezelf kan zijn, want ik kom toch van ver, zes maanden blessure. Ik heb weinig speeltijd gehad, een paar minuten tegen Union, een helft in een oefenwedstrijd. Meteen terugkeren in de basis tegen Genk, en dan ook nog lang met 10 man spelen, ik denk dat ik het goed heb gedaan", vindt Sardella met een glimlach. Een basisplaats bekroond met een assist.

"Ik ben erg blij met mijn assist en opgelucht, ja, vooral omdat het publiek, de coach, het bestuur vertrouwen in mij hebben gehouden. Dat stelde me in staat met vertrouwen het veld op te gaan, ik wist wat ik moest doen". De wedstrijd van "ket" van Neerpede was inderdaad niet die van een speler die terugkeert na 6 maanden afwezigheid.

Zou Sardella Anderlecht hebben verlaten zonder zijn blessure?

"Ik heb meer dan 100 wedstrijden gespeeld als professional, dat helpt (glimlach). Maar we hebben hard gewerkt met de medische staf, we hebben de zaken goed aangepakt. We hebben niet overhaast gehandeld, want ik train nu al twee maanden op het veld, het komt niet uit de lucht vallen", merkt hij op. Zijn eerste geslaagde tackle, op Junya Ito, vierde hij toch zoals een doelpunt.

"Ja, als je zes maanden thuis bent geweest, die adrenaline weer voelen, dat is sterk, qua emotie. Ik liet alles los", lacht Sardella. "Het is lang om wedstrijden op tv of vanaf de tribune te bekijken. Daarom speelde ik met veel woede. Ik wilde iets teruggeven aan de supporters die hierop gewacht hebben".

Voor de wedstrijd, in een aflevering van Neerpede Inside gewijd aan zijn terugkeer van blessure, had Killian Sardella al gesproken over zijn veranderde mentaliteit. "We willen altijd meer en ik zal eerlijk zijn, vorig seizoen dacht ik aan een vertrek. Maar ik raakte geblesseerd en daarna relativeer je. Ik nam de tijd om na te denken, ik besefte dat ik het hier goed had, dat ik van deze club hield".

Nadat hij zijn debuut maakte in het nationale team en een geleidelijke verandering in status onderging, moest hij toch deze teleurstelling verwerken. "Ik verwerkte het vrij snel", stelt hij. "Zodra ik geopereerd was, wist ik dat ik deze zomer zou blijven. Ik was al gefocust op dit seizoen."

"Het was het beste om te blijven, ik heb een contract tot 2028 en ik zit hier goed. Hebben clubs geïnformeerd? Ja, zoals bij elke transferperiode, maar als je geblesseerd bent, is het ingewikkeld. En ik wist hoe dan ook dat ik zou blijven", besluit Killian Sardella vastberaden. 

