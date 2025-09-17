Rits onderzoekt of Anderlecht hem naar B-kern mag sturen, maar... heeft zo'n procedure kans op slagen? Ja, maar...

Mats Rits legt zich niet neer bij zijn verwijzing naar de B-kern van RSC Anderlecht. Maar heeft de middenvelder wel kans op slagen als een (sport)rechtbank zich over de kwestie moet uitspreken.

Mats Rits was de voorbije twee seizoenen regelmatig een basisspeler bij RSC Anderlecht. Dit seizoen komt de 32-jarige middenvelder niet meer in het stuk voor.

Sinds vorige week vertoeft Rits in de B-kern. Zonder enig uitzicht op speelminuten. Anderlecht kiest echter bewust om enkel jongeren op te stellen. Het antwoord op de vraag hierboven: eigenlijk kan Rits dit niet bewijzen. De keuzes van een coach zijn per definitie subjectief. Moet Rits zijn contract uitdienen? In januari krijgt hij een nieuwe kans om uit Brussel te vertrekken.">We schreven eerder al dat zijn entourage onderzoekt of dit allemaal rechtsgeldig is. Maar heeft een eventuele procedure ook kans op slagen?

Een club mag spelers doorschuiven naar de B-kern, maar...

Een club mag spelers in principe doorschuiven naar de B-kern. Al zijn daar enkele voorwaarden aan verbonden. United Athletes (spelersvakbond, nvdr.) benadrukt dat er sprake moet zijn van gelijkwaardige faciliteiten, trainers met de correcte diplom's en redelijke trainingsuren.

Maar dat is niet alles. Profspelers moeten eveneens meetrainen met een ploeg waarin ze ook effectief kans maken om wedstrijden te spelen. En daar komt de grijze zone in het geval van Rits bovendrijven.

Een héél grijze zone

Hoe kan Rits bewijzen dat hij geen kans heeft om met RSCA Futures te voetballen? De jonkies van paars-wit hebben momenteel nog de plaats voor die ene oudere compensatiespeler. Anderlecht kiest echter bewust om enkel jongeren op te stellen.

Het antwoord op de vraag hierboven: eigenlijk kan Rits dit niet bewijzen. De keuzes van een coach zijn per definitie subjectief. Moet Rits zijn contract uitdienen? In januari krijgt hij een nieuwe kans om uit Brussel te vertrekken.