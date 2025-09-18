Cercle-aanvaller na prima debuut: "Ik was absoluut geen kandidaat meer"

Cercle Brugge verloor afgelopen weekend dan wel van Charleroi, toch werden er na afloop ook enkele positieve zaken onthouden. Zo onder meer de invalbeurt van Oumar Diakité, een jonge aanvaller die ze huren van Stade Reims.

Na een knotsgekke wedstrijd verloor Cercle Brugge afgelopen weekend met 2-3 van Charleroi. De eerste helft was niet om over naar huis te schrijven, in de tweede helft waren er wel enkele hoopgevende zaken.

Zo was er Oumar Diakité. De jonge Ivoriaan wordt gehuurd van Stade Reims, dat vorig seizoen degradeerde naar de Franse tweede klasse. Hij lokte tijdens zijn invalbeurt twee strafschoppen uit en was een gesel voor de Charleroi-defensie.

Pas enkele weken bij Cercle

Het was een eerste, aangename kennismaking met Diakité, die pas begin september neerstreek op Jan Breydel. "Al bij al was wel tevreden van mijn prestatie. Ik heb wel meteen ondervonden dat de Belgische competitie van een hoog niveau is", vertelt hij bij Het Laatste Nieuws.

Hoewel Diakité dus prima inviel en de strafschoppen wist uit te lokken, wou hij in geen geval de elfmeter(s) ook zelf trappen: "Ik was absoluut geen kandidaat meer", vertelde de 21-jarige spits. Hij miste tijdens een oefenwedstrijd een penalty tegen Sparta Rotterdam en had weinig vertrouwen in zichzelf.

Cercle sluit zondag de achtste speeldag af met een verplaatsing naar KV Mechelen. Na twee wedstrijden zonder zege hopen de troepen van Onur Cinel opnieuw te kunnen aanknopen met een zege. Misschien met Diakité aan de aftrap?