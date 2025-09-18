Wat gaat Anderlecht doen met Mario Stroeykens? Belangrijke stap gezet

De contracten van Mario Stroeykens en Yari Verschaeren lopen eind dit seizoen af. Beide spelers zouden dus komende zomer transfervrij kunnen vertrekken, maar dat willen ze niet laten gebeuren bij paars-wit.

CEO Sports Tim Borguet gaf in de HLN Voetbalpodcast een stand van zaken. “Yari en Mario zitten allebei in een andere situatie", aldus Borguet daarover eerder deze week.

Knop van Mario Stroeykens is omgedraaid

“Een transfer is vaak het resultaat van het juiste moment en de juiste club. Mario heeft gevochten met blessures. Met hem volgt snel een gesprek. Met Yari plannen we dat ook in.”

Ondertussen zouden de gesprekken al zijn opgestart. En volgens Het Laatste Nieuws zouden die gesprekken ook voorspoedig verlopen. Op die manier zouden de rangen toch opnieuw kunnen worden gesloten.

Nog geen gesprekken met Verschaeren

De voorbije weken was onduidelijk of Stroeykens eventueel zou vertrekken, dan wel volgende zomer transfervrij. Nu lijkt er goed nieuws op komst, want de middenvelder zou de knop helemaal hebben omgedraaid.

Geen snelle transferwens meer, maar de focus volledig op Anderlecht zetten. Stroeykens wil het Lotto Park gaan verlaten door de grote poort. De gesprekken met Yari Verschaeren zijn tot op heden nog niet opgestart, maar ook dat zou dus nog steeds kunnen gebeuren in de loop van het najaar.