Anderlecht ziet twee spelers naar het WK U20 vertrekken, Cercle Brugge houdt het been stijf
Foto: © photonews

Aan het einde van de maand september begint in Chili het wereldkampioenschap U20. Voor dat toernooi zijn verschillende spelers uit de Jupiler Pro League opgeroepen, onder meer Anderlecht-verdediger Ali Maamar.

Van 27 september tot 20 oktober vindt het wereldkampioenschap U20 in Chili plaats, waarvoor verschillende spelers uit de Jupiler én Challenger Pro League zijn geselecteerd. België zelf neemt niet deel.

Vooral Marokko neemt enkele jongens uit de Belgische competitie mee naar dat toernooi. Anderlecht ziet zowel Ali Maamar als Anas Tajaouart naar Zuid-Amerika vertrekken. Gelukkig voor de Brusselaars is Killian Sardella net op tijd fit om het vertrek van Maamar op te vangen.

Tajaouart is een belangrijke kracht op het middenveld bij de RSCA Futures en is zelfs aanvoerder bij het team van Jelle Coen, dat voorlopig slechts één keer kon winnen in vier wedstrijden in de Challenger Pro League.

Ook Charleroi en RWDM missen een speler

Yassine Khalifi, die deze zomer bij Sporting Charleroi is aangekomen, is ook opgeroepen door de U20 van Marokko. De middenvelder heeft slechts 34 minuten gespeeld sinds zijn aankomst en zat niet in de selectie tijdens de laatste twee wedstrijden.

Bij Frankrijk heeft Justin Benguin, de jonge doelman van RWDM, een oproep gekregen. Hij zat dit seizoen tot nu toe op de bank. Een belangrijke afwezige bij het team van de Fransen: Steve Ngoura. Die werd wel degelijk opgeroepen door Bernard Diomède, maar Cercle Brugge heeft zijn aanvaller niet vrijgegegeven.

