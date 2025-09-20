Gewezen doelman van Club Brugge is uitblinker bij winnend Lierse: "We hadden wat geluk nodig"

Lierse pakte op vrijdagavond een deugddoende zege tegen RWDM Brussels. Het verschil werd in de tweede helft gemaakt dankzij doelpunten van Adinany en Matuta. De Pallieters maken voorlopig een sprong naar plek tien in het klassement.

In de Challenger Pro League was het op vrijdagavond uitkijken naar wat Lierse kon brengen tegen het RWDM Brussels van gewezen publiekslieveling Frédéric Frans. Lierse stond met amper drie op vijftien in de onderste regionen van het klassement.

Maar Lierse wist uiteindelijk met 2-0 te winnen. Beide doelpunten vielen in de tweede helft. Achteraf was Kiany Vroman, de van Club Brugge overgekomen doelman, uitermate tevreden met de overwinning en de clean sheet.

"De eerste helft was het vooral zaak om controle te houden, maar na de openingsgoal van Bryan Adinany voetbalden we bevrijd. Ik was er van overtuigd dat we dit konden brengen. In de voorgaande wedstrijden werden we nooit echt weggespeeld. We hadden gewoon dat tikkeltje geluk nodig en dat koos deze keer ook onze kant”, vertelde hij bij Gazet van Antwerpen.

Geslaagd debuut

Voor Vroman was het zijn competitiedebuut voor Lierse: "Woensdag kreeg ik te horen dat de kans groot was dat ik zou spelen en donderdag volgde de bevestiging. Ja, ik was er klaar voor. Ook in de bekermatch tegen Merelbeke stond ik al tussen de palen. En ja, ook toen hielden we onze netten schoon."

De jonge doelman straalde rust uit en dat was ook zijn bedoeling. "Dat is belangrijk voor een doelman. Zeker in onze situatie. Met een drie op vijftien voor aanvang van deze match moet de ploeg zeker zijn op de keeper te kunnen rekenen. Dat heb ik trachten uit te stralen en is redelijk gelukt, denk ik. Ik ben zelf alleszins heel tevreden", sluit Vroman af.