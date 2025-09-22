Hans Vanaken vol lof over ploegmaat: "Blij dat hij gebleven is"

Hans Vanaken en Club Brugge wonnen op zondag van STVV. Na de fantastische prestatie in de competitie begaan de Bruggelingen ook geen misstap in de competitie. Indien woensdag de inhaalwedstrijd tegen Westerlo wordt gewonnen, staat Club tweede.

Het was zeker geen grootse partij van Club Brugge tegen Sint-Truiden, dat een prima competitiestart kent. Maar uiteindelijk maakten Mechele en Tresoldi het verschil. Opdracht volbracht en op naar de volgende wedstrijd.

Na de partij verscheen Hans Vanaken voor de microfoon van rechtenhouder DAZN. Daar liet hij zich zeer positief uit over Raphael Onyedika, de Nigeriaanse middenvelder die ondanks interesse uit het buitenland toch in Brugge is gebleven.



Lees ook... Hazard gepasseerd, enkel Mertens, De Bruyne en Lukaku doen nog beter dan Vanaken

Fan van Onyedika

"Ik ben een hele grote fan van Rapha. Aan hem kan je altijd de bal kwijt", vertelde de aanvoerder van Club Brugge, die net als Onyedika een hele wedstrijd tussen de lijnen bleef staan.

Dat de Nigeriaan geen transfer heeft gemaakt, stemt Vanaken gelukkig. "Ik ben enorm blij dat hij gebleven is, want hij is enorm belangrijk voor ons", steekt de Limburger zijn bewondering niet onder stoelen of banken.

Indien Club zijn inhaalwedstrijd tegen Westerlo van komende woensdag winnend weet af te sluiten, springt het over STVV naar de tweede plaats. Zelfs een gelijkspel zou daarvoor kunnen zorgen, maar dan is het verschil met Union na acht wedstrijden toch al zes punten. Winnen blijft dus de niet mis te verstanen boodschap.