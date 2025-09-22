Hans Vanaken vol lof over ploegmaat: "Blij dat hij gebleven is"

Hans Vanaken vol lof over ploegmaat: "Blij dat hij gebleven is"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Hans Vanaken en Club Brugge wonnen op zondag van STVV. Na de fantastische prestatie in de competitie begaan de Bruggelingen ook geen misstap in de competitie. Indien woensdag de inhaalwedstrijd tegen Westerlo wordt gewonnen, staat Club tweede.

Het was zeker geen grootse partij van Club Brugge tegen Sint-Truiden, dat een prima competitiestart kent. Maar uiteindelijk maakten Mechele en Tresoldi het verschil. Opdracht volbracht en op naar de volgende wedstrijd.

Na de partij verscheen Hans Vanaken voor de microfoon van rechtenhouder DAZN. Daar liet hij zich zeer positief uit over Raphael Onyedika, de Nigeriaanse middenvelder die ondanks interesse uit het buitenland toch in Brugge is gebleven.

Lees ook... Hazard gepasseerd, enkel Mertens, De Bruyne en Lukaku doen nog beter dan Vanaken

Fan van Onyedika

"Ik ben een hele grote fan van Rapha. Aan hem kan je altijd de bal kwijt", vertelde de aanvoerder van Club Brugge, die net als Onyedika een hele wedstrijd tussen de lijnen bleef staan.

Dat de Nigeriaan geen transfer heeft gemaakt, stemt Vanaken gelukkig. "Ik ben enorm blij dat hij gebleven is, want hij is enorm belangrijk voor ons", steekt de Limburger zijn bewondering niet onder stoelen of banken.

Indien Club zijn inhaalwedstrijd tegen Westerlo van komende woensdag winnend weet af te sluiten, springt het over STVV naar de tweede plaats. Zelfs een gelijkspel zou daarvoor kunnen zorgen, maar dan is het verschil met Union na acht wedstrijden toch al zes punten. Winnen blijft dus de niet mis te verstanen boodschap.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
STVV
Hans Vanaken
Raphael Onyedika

Meer nieuws

Hazard gepasseerd, enkel Mertens, De Bruyne en Lukaku doen nog beter dan Vanaken

Hazard gepasseerd, enkel Mertens, De Bruyne en Lukaku doen nog beter dan Vanaken

22:30
Nicky Hayen heeft een heel goeie tip voor Wouter Vrancken: "Dan word je onsterfelijk" Reactie

Nicky Hayen heeft een heel goeie tip voor Wouter Vrancken: "Dan word je onsterfelijk"

09:15
Peter Vandenbempt over Nicky Hayen: "Dat was een krachtig signaal"

Peter Vandenbempt over Nicky Hayen: "Dat was een krachtig signaal"

10:30
1
Nicky Hayen héél streng voor één van zijn spelers: "Hij zal het maar beter snel leren" Reactie

Nicky Hayen héél streng voor één van zijn spelers: "Hij zal het maar beter snel leren"

06:00
6
Steuckers na nieuw puntenverlies van Racing Genk: "Dit is een dieptepunt"

Steuckers na nieuw puntenverlies van Racing Genk: "Dit is een dieptepunt"

11:00
Club Brugge-speler geeft openhartig interview: "Vorig jaar kon je me oprapen, ik zat heel diep" Interview

Club Brugge-speler geeft openhartig interview: "Vorig jaar kon je me oprapen, ik zat heel diep"

22:45
1
Coach van Westerlo geeft de reden waarom hij Griffin Yow tijdens de rust in de kleedkamer liet

Coach van Westerlo geeft de reden waarom hij Griffin Yow tijdens de rust in de kleedkamer liet

10:45
Brandon Mechele luistert graag zijn eigen feestjes op: "Was makkelijker om vooruit te lopen dan achteruit" Reactie

Brandon Mechele luistert graag zijn eigen feestjes op: "Was makkelijker om vooruit te lopen dan achteruit"

21:50
2
Nicky Hayen niet helemaal tevreden met match van Club Brugge: "Twee-drie tellen te traag" Reactie

Nicky Hayen niet helemaal tevreden met match van Club Brugge: "Twee-drie tellen te traag"

21:10
Mechele krijgt veel lof toebedeeld, in tegenstelling tot anderen: "Wat ziet Hayen in hen? Nooit meer in Brugge-shirt!"

Mechele krijgt veel lof toebedeeld, in tegenstelling tot anderen: "Wat ziet Hayen in hen? Nooit meer in Brugge-shirt!"

21:00
Club Brugge weer te mak in eerste helft, maar eens op toerental maakten ze komaf met STVV: Mechele breekt de ban

Club Brugge weer te mak in eerste helft, maar eens op toerental maakten ze komaf met STVV: Mechele breekt de ban

20:23
Krijgt hij nog veel krediet? Vandenbempt laat zich uit over positie van Hubert bij OHL

Krijgt hij nog veel krediet? Vandenbempt laat zich uit over positie van Hubert bij OHL

10:15
Cercle-supporters laten zich van minst fraaie kant zien: "Ze spuwden naar ouders met kinderen"

Cercle-supporters laten zich van minst fraaie kant zien: "Ze spuwden naar ouders met kinderen"

10:00
6
Degryse lyrisch over leider Union: "Systemen winnen geen wedstrijden"

Degryse lyrisch over leider Union: "Systemen winnen geen wedstrijden"

09:00
Volgend slachtoffer op komst bij Anderlecht? Volgens Marc Degryse moet er stilaan iemand vrezen voor zijn job

Volgend slachtoffer op komst bij Anderlecht? Volgens Marc Degryse moet er stilaan iemand vrezen voor zijn job

08:00
5
Een topfavoriet of een outsider? Wie wint de Ballon D'Or?

Een topfavoriet of een outsider? Wie wint de Ballon D'Or?

08:40
1
Beau Reus blijft voorzichtig ondanks leidersplaats SK Beveren: "Dan wordt het nog gevaarlijk"

Beau Reus blijft voorzichtig ondanks leidersplaats SK Beveren: "Dan wordt het nog gevaarlijk"

08:20
KV Mechelen-aanvaller na gelijkspel tegen Cercle Brugge: "Hadden het de hele wedstrijd lastig"

KV Mechelen-aanvaller na gelijkspel tegen Cercle Brugge: "Hadden het de hele wedstrijd lastig"

07:20
Trainer Cercle Brugge tovert verrassende zet uit zijn hoed tegen KV Mechelen en ziet zijn spelers groot compliment krijgen Reactie

Trainer Cercle Brugge tovert verrassende zet uit zijn hoed tegen KV Mechelen en ziet zijn spelers groot compliment krijgen

06:45
Arsenal vindt in het slot gaatje in defensie van Manchester City, Liverpool is de lachende derde

Arsenal vindt in het slot gaatje in defensie van Manchester City, Liverpool is de lachende derde

07:40
1
'Ex-speler Zulte Waregem en Anderlecht hakt knoop door over terugkeer naar België'

'Ex-speler Zulte Waregem en Anderlecht hakt knoop door over terugkeer naar België'

07:00
Supporters JPL-club dromen van terugkeer man van 18 miljoen euro: Sportief Directeur reageert

Supporters JPL-club dromen van terugkeer man van 18 miljoen euro: Sportief Directeur reageert

23:00
Coach streng voor zijn spelers: "Gevolg van zwakke trainingsweek"

Coach streng voor zijn spelers: "Gevolg van zwakke trainingsweek"

06:30
1
KV Mechelen-speler met verrassend veel speelminuten is nu ook echt de redder: "Zonder mijn tussenkomst zeker doelpunt" Reactie

KV Mechelen-speler met verrassend veel speelminuten is nu ook echt de redder: "Zonder mijn tussenkomst zeker doelpunt"

22:16
🎥 Marc Coucke als spion van Anderlecht naast oefenvelden Club Brugge? "Dit moet ik doorbellen" De derde helft

🎥 Marc Coucke als spion van Anderlecht naast oefenvelden Club Brugge? "Dit moet ik doorbellen"

20:30
Renard en Borguet spreken over de keuzes van Hasi en Europese uitschakeling

Renard en Borguet spreken over de keuzes van Hasi en Europese uitschakeling

21:40
1
KV Mechelen blijft overeind in lastige ontmoeting met Cercle en kampeert naast Club Brugge in de top vijf

KV Mechelen blijft overeind in lastige ontmoeting met Cercle en kampeert naast Club Brugge in de top vijf

21:13
Vincent Euvrard kan eindelijk glimlachen bij Standard: "Historisch, vijftien jaar geleden" Interview

Vincent Euvrard kan eindelijk glimlachen bij Standard: "Historisch, vijftien jaar geleden"

21:20
3
🎥 Nieuw puzzelstuk voor Rudi Garcia? Rode Duivel maakt bijzonder veel indruk

🎥 Nieuw puzzelstuk voor Rudi Garcia? Rode Duivel maakt bijzonder veel indruk

22:00
Schoofs meteen matchwinnaar bij tweede invalbeurt: "Beste gevoel dat je kan hebben" Reactie

Schoofs meteen matchwinnaar bij tweede invalbeurt: "Beste gevoel dat je kan hebben"

20:40
Hét probleem van Genk? Het is al de negentiende(!) wedstrijd op rij dat het niet lukt

Hét probleem van Genk? Het is al de negentiende(!) wedstrijd op rij dat het niet lukt

19:30
2
Stormweer in Frankrijk heeft ook grote gevolgen voor ... Ballon d'Or

Stormweer in Frankrijk heeft ook grote gevolgen voor ... Ballon d'Or

20:00
David Hubert nu reeds onder druk bij OH Leuven en hij begrijpt het niet: "Onbegrijpelijk!"

David Hubert nu reeds onder druk bij OH Leuven en hij begrijpt het niet: "Onbegrijpelijk!"

19:00
6
Zulte Waregem boekt zes op zes dankzij Jelle Vossen: "Wist meteen dat het bingo was"

Zulte Waregem boekt zes op zes dankzij Jelle Vossen: "Wist meteen dat het bingo was"

18:30
Speelsters gezocht? Inschrijvers voor een toernooitje? Wij helpen jullie nu richting nieuw seizoen

Speelsters gezocht? Inschrijvers voor een toernooitje? Wij helpen jullie nu richting nieuw seizoen

06:15
Flames in Europa boeken prima resultaten in Champions League en Europa Cup

Flames in Europa boeken prima resultaten in Champions League en Europa Cup

20:50

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 8
KAA Gent KAA Gent 3-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
OH Leuven OH Leuven 1-2 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 1-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Anderlecht Anderlecht 0-0 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 1-2 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 0-2 Standard Standard
Club Brugge Club Brugge 2-0 STVV STVV
KV Mechelen KV Mechelen 0-0 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

JaKu JaKu over Peter Vandenbempt over Nicky Hayen: "Dat was een krachtig signaal" GroenZwart12 GroenZwart12 over Cercle-supporters laten zich van minst fraaie kant zien: "Ze spuwden naar ouders met kinderen" André Coenen André Coenen over Werd de goal van Genk terecht afgekeurd? Dit zegt het reglement erover GertjeFCB GertjeFCB over Nicky Hayen héél streng voor één van zijn spelers: "Hij zal het maar beter snel leren" Impala Impala over Keeperskwestie speelt nu enkel nog bij Antwerp: dit is de huidige stand van zaken, met woorden van betrokkene Stigo12 Stigo12 over Een topfavoriet of een outsider? Wie wint de Ballon D'Or? Snoek Snoek over Arsenal vindt in het slot gaatje in defensie van Manchester City, Liverpool is de lachende derde Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over Club Brugge-speler geeft openhartig interview: "Vorig jaar kon je me oprapen, ik zat heel diep" LordJozef LordJozef over Volgend slachtoffer op komst bij Anderlecht? Volgens Marc Degryse moet er stilaan iemand vrezen voor zijn job Wesl Wesl over Ook met goed voetbal lukt het Racing Genk niet maar Fink put wel moed Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved