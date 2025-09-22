Hoe Yari Verschaeren helemaal uit beeld verdween bij Anderlecht: keuze draait verkeerd uit

Nog geen drie maanden geleden leek Yari Verschaeren opnieuw een belangrijke pion te worden bij Anderlecht. Coach Besnik Hasi benadrukte in juli nog de natuurlijke klik tussen de nummer tien en nieuwkomer Enric Llansana. Verschaeren startte regelmatig, maar sindsdien is het pijlsnel bergaf gegaan.

Vandaag is hij helemaal teruggevallen in de pikorde. Wanneer een flankspeler uitvalt, kiest Hasi resoluut voor jongelingen als Tristan Degreef of Ibrahim Kanaté. Op zijn favoriete positie, centraal in steun van de spits, liggen Thorgan Hazard en Mario Stroeykens vast voor hem in de rij. En zelfs een rij lager, als controlerende middenvelder, staat hij maar vierde in de hiërarchie.

De coach probeerde zijn speler nog enigszins te beschermen. “Yari werkt op training gewoon goed, maar de concurrentie is bijzonder groot”, klonk het onlangs. Toch klinkt er steeds meer dat de vertrouwensband beschadigd is. Het bestuur duwde afgelopen zomer richting een transfer, maar de speler zelf wees de voorstellen die hij kreeg af.

Philippe Albert duidt zwakke plek van Anderlecht aan: "In de Belgische competitie wordt dat afgestraft"

Nul minuten sinds Europees debacle

Die keuze lijkt nu in zijn nadeel uit te vallen. Sinds de Europese uitschakeling van Anderlecht heeft Verschaeren geen enkele speelminuut meer gemaakt. Zelfs wanneer Hasi ging roteren, bleef de ex-gouden jongen telkens op de bank.

Voor een jeugdproduct dat jarenlang gold als één van de grootste talenten van Neerpede, is het contrast bijzonder groot. Nog niet zo lang geleden werd hij steevast gezien als de creatieve spil van paars-wit. Nu lijkt hij enkel nog mee te trainen zonder uitzicht op minuten.

Met een aflopend contract en de huidige situatie dreigt Verschaeren straks zelfs transfervrij te vertrekken. Voor Anderlecht zou dat een serieuze streep door de rekening zijn, maar voor de middenvelder zelf wordt het vooral de vraag of hij elders opnieuw de draad kan oppikken.

Volg Anderlecht - KAA Gent live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30 (23/09).

