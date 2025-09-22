Nicky Hayen heeft een heel goeie tip voor Wouter Vrancken: "Dan word je onsterfelijk"

Het ging er gemoedelijk aan toe na de match tussen Club Brugge en STVV. Nicky Hayen en Wouter Vrancken, ex-ploegmaats van bij Sint-Truiden, keuvelden nog lang na. Ook op de persconferentie kon er nog een kwinkslag vanaf.

Na de thuisnederlaag tegen Westerlo vorige week kreeg STVV ook in Brugge geen punten mee. Tegen Club ging het zondag met 2-0 de boot in. Toch klonk Wouter Vrancken na afloop allesbehalve ongerust. “Ik ga de jongens nu niet afbreken", benadrukte de Truiense coach.

Volgens Vrancken lag de nederlaag niet aan inzet of bereidwilligheid. “Onze bedoelingen waren goed en de werkethiek was prima. Alleen brachten we te weinig kwaliteit aan de bal. Als je dan ook nog eens paniekerig gaat spelen, kan je een ploeg als Club Brugge nooit pijn doen. Automatismen alleen zijn niet genoeg – anders speel je PlayStation-voetbal. En het verlies van Ito hielp ons natuurlijk niet. Hij heeft dat tikkeltje extra dat we soms missen.”



De nederlaag tegen Club moet volgens Vrancken vooral in perspectief worden geplaatst. “Deze wedstrijd staat los van wat er volgende week komt", blikte hij vooruit. “We ontvangen Genk op Stayen en die derby is altijd speciaal. Iedereen die STVV een warm hart toedraagt kijkt daar reikhalzend naar uit. Eerst ontleden we dit duel, daarna gaat de focus volledig op Genk.”

Hayen kent het belang van die burenstrijd maar al te goed. De coach van Club, die nog samen speelde met Vrancken in Sint-Truiden, stak zijn oud-ploegmaat een hart onder de riem. “Wouter heeft het voetbal in Sint-Truiden opnieuw doen opleven. De supporters komen terug, het leeft weer."

"Als hij zich echt onsterfelijk wil maken bij de fans, moet hij zondag de derby winnen. Ik heb dat ooit met STVV op verplaatsing gedaan – als hij het thuis zou klaarspelen, is dat nog mooier.”

