Antwerp heeft héél goed nieuws over de opening van Tribune Twee op Bosuil

Antwerp FC werkt naarstig aan de bouw van de nieuwe Tribune Twee. Maar wanneer zullen de fans hun plaats kunnen innemen?

De iconische Tribune Twee ging afgelopen zomer tegen de grond. Sindsdien wordt er op en rond De Bosuil dag en nacht gewerkt om de nieuwe Tribune Twee zo snel als mogelijk te openen.

"Je moet altijd met twee woorden spreken", bouwt Sven Jaecques enige zekerheid in wanneer hem in Het Laatste Nieuws wordt gevraagd naar de stand van zaken. "Maar ik verwacht dat Tribune Twee eind november of begin december klaar zal zijn."

Ik verwacht dat Tribune Twee eind november of begin december klaar zal zijn

Ook de CEO van The Great Old kijkt uit naar de feestelijke opening. "Tribune Twee is iconisch voor De Bosuil. Ik heb er ooit één wedstrijd gevolgd. Dat was onbeschrijflijk."

"De kracht van Tribune Twee is ongezien", besluit Jaecques. "Dat bestaat nergens anders. Ook de spelers krijgen een boost wanneer die tribune ontploft."

Extra punten

"Ik ben er zeker van dat het onze ploeg ten goede zal komen eens de nieuwe tribune open is", zet Marc Overmars de woorden van Jaecques kracht bij. "Ieder seizoen zonder Tribune Twee heeft ons al minstens zes punten gekost."