Danijel Milicevic wees deze zomer twee Belgische ploegen af: ex-Gent-coach heeft grote ambities

Danijel Milicevic is sinds zijn ontslag bij KAA Gent werkloos, maar blijft ambitieus. Hij wees al twee Belgische clubs af en wil enkel terugkeren als hoofdcoach, niet als assistent.

Danijel Milicevic werd na dramatische play-offs bij KAA Gent ontslagen vorig seizoen, terwijl de club voor de mini-competitie nog veel vertrouwen uitsprak. Sindsdien is de trainer werkloos.

Het was overigens zijn eerste ervaring als hoofdcoach, aangezien hij eerst als interim-coach overnam na het vertrek van Wouter Vrancken. Nu staat hij weer klaar om een nieuwe uitdaging aan te gaan.



Danijel Milicevic wees twee Belgische clubs af

Maar het blijft nog afwachten waar. "Twee Belgische clubs hebben me deze zomer gebeld om er te beginnen als assistent", onthult Milicevic bij Het Laatste Nieuws. "Dat is uiteindelijk niks geworden. Ik had ook twee opties om hoofdcoach te worden in Zwitserland..."

De voormalige Gent-coach wil niet overhaast te werk gaan. "Ik wil de juiste stap zetten. Daarom investeer ik in mezelf. Ik ben volop bezig met mijn Pro License, leer Spaans en liep enkele dagen mee bij mijn ex-club Lugano."

"Binnenkort bezoek ik Beñat San José, de ex-coach van Eupen die nu in de Spaanse tweede klasse werkt bij Eibar. Ook Luis García van Las Palmas staat op mijn lijstje. Ik heb ambitie en wil weer aan de slag. Als hoofdcoach, want zo zie ik mezelf nu", besluit hij.