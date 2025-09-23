Helemaal gedaan is de mercato niet: Charleroi kan zich nog versterken met deze aanvaller

Hoewel de zomerse transferperiode voorbij is, zou Sporting Charleroi kunnen uitkijken naar de komst van een nieuwe Tunesische aanvaller.

De zomerse transferperiode is uiteraard voorbij in België, net als in andere Europese landen. Toch kunnen ploegen nog steeds spelers transfervrij overnemen.

In de Challenger Pro League heeft RFC Luik vorige week de komst van Alexis De Sart aangekondigd, maar Sporting Charleroi zou ook een interessante zet kunnen doen met een speler die volledig onbekend is binnen onze grenzen.

Eerst ervaring opdoen bij de Zebra Elites voordat hij naar de A-kern kan?

La Dernière Heure meldt dat de Zebra's de afgelopen twee weken een 21-jarige spits op proef hadden, een voormalig groot talent van het opleidingscentrum van Espérance Tunis: Mahrez Tabarki.

Volgens lokale analisten was hij al op zijn 17e dicht bij het eerste team van de grote Tunesische club, maar daarna kende hij een terugval. En daar kan Charleroi nu misschien van profiteren.

De Carolo's zullen deze week beslissen of ze Mahrez Tabarki een contract aanbieden. Hij was aanwezig in de tribunes van het Mambourg bij de wedstrijd tegen Zulte. Aangezien de positie al goed bezet is in de A-kern na de komst van Scheidler en Szymczak deze zomer, zou hij zijn avontuur bij de Zebra Elites kunnen beginnen om zich aan te passen aan het Belgische voetbal.