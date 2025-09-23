"In het moderne voetbal bestaat dankbaarheid niet": Danijel Milicevic hard na ontslag bij Gent

Danijel Milicevic kende mooie jaren bij KAA Gent als speler en assistent, maar na een mislukte periode als hoofdcoach moest hij vertrekken. Toch koestert hij geen wrok tegenover de club.

Danijel Milicevic heeft een groot deel van zijn carrière doorgebracht bij KAA Gent. Als spelers was hij er jaren actief, voor hij in 2021 assistent-trainer werd.

Na het vertrek van Wouter Vrancken nam Milicevic de rol van interim-trainer op zich. Voor de play-offs werd hij uiteindelijk hoofdcoach, al liep dat écht niet zoals verwacht. De Buffalo's braken negatieve records en eindigden alleen laatste in PO1.

Er is niets gebroken

Nadien werd Milicevic ontslagen bij de club waar hij zoveel herinneringen maakte. Maar er is niets gebroken voor hem. "Neen, ik houd nog steeds van KAA Gent", zegt hij bij Het Laatste Nieuws.

Er werd nog gezocht naar een oplossing. Een andere rol voor Milicevic, maar uiteindelijk kreeg hij die niet. "Ze hebben me nooit een andere rol aangeboden. (denkt na) Als je net bent ontslagen als hoofdcoach, is dat ook moeilijk, hé."

Gent had hem kunnen bedanken voor al zijn harde werk met een andere opdracht, maar... "In het moderne voetbal bestaat dankbaarheid niet. Men vergeet snel wat je hebt betekend, als speler of als trainer. Alles is vergankelijk, bij elke club. Ik rekende dus niet op een voorstel."

