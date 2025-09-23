Ivan Leko wijst naar 'toptactiek' Besnik Hasi voor winst Anderlecht: "Dat konden we niet voorzien"

Als we eerlijk zijn: KAA Gent verdiende nooit punt(en)gewin op Anderlecht. De manier waarop de Buffalo's kwamen voetballen was van het slechtste wat we dit seizoen al zagen. 17 procent balbezit in de eerste helft. Ivan Leko wees echter naar wat Besnik Hasi uit zijn koker had getoverd.

Leko was eerlijk, maar berustte blijkbaar ook al snel in de nederlaag. "De eerste helft was echt heel slecht. Het beste team heeft gewonnen en wij staan weer met de voeten op de grond", stak hij van wal.

Maar al snel werd gewezen naar al de veranderingen die Hasi had doorgevoerd. Gent wist zich geen raad met Maamar die ineens op de linkse wingback stond en Angulo aan de andere kant. "Zij hebben veel aangepast, dat is toch ook een vorm van respect", vond Leko.



Lees ook... Stroeykens bevrijdde Anderlecht tegen een Gent dat wel hééll teleurstellend voor de dag kwam

"Ze hebben zoveel veranderingen gedaan dat we eerlijk gezegd er geen raad mee wisten. Chapeau voor mijn collega, want dat konden we niet voorzien. De eerste helft voelde het alsof ze vier middenvelders hadden tegenover twee van ons, terwijl er bij ons ook vier rondliepen."

Bij Anderlecht zullen Still en Taravel er ook wel iets mee te maken hebben gehad

We durven ook wedden dat Edward Still en Jeremy Taravel daar iets mee te maken hadden. De twee zijn ex-assistenten van Leko en kennen hem door en door. Zij zullen Hasi ook wel het een en ander ingefluisterd hebben.

"Kijk, we zitten nog niet op het niveau dat we willen", besloot Leko. "Dat is een werk van lange termijn en vandaag waren we niet goed genoeg. We zullen hard moeten werken, want dit was een wake up call voor ons. Dat zou het toch moeten zijn voor de spelers ook."