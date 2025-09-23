Opvallende afwezigen en een belangrijke terugkeer bij Club Brugge voor match tegen Westerlo

Club Brugge won zondag van STVV, maar blikt nu al vooruit naar Westerlo. In de selectie vallen vooral de terugkeer van Romeo Vermant en de afwezigheid van Hugo Vetlesen op.

Club Brugge kwam afgelopen weekend in actie tegen STVV. Op zondag won blauw-zwart met 2-0 van de Truienaars, maar veel tijd om te vieren hadden ze niet.

Woensdag staat de thuiswedstrijd tegen KVC Westerlo al op het programma. Club is uiteraard favoriet, maar moet toch opletten tegen de Kemphanen, zeker nu vermoeidheid eventueel kan meespelen.



Opvallende afwezigen en een terugkeer

Op dinsdag maakte de club zijn selectie bekend voor de wedstrijd tegen Westerlo. Het eerste wat opvalt is de terugkeer van Romeo Vermant. De jonge spits viel in augustus uit tegen Rangers.

Nu is hij er, uitgerekend tegen zijn ex-club Westerlo, weer bij. Verder is er geen spoor meer van Gustaf Nilsson, die vorig weekend nog minuten mocht maken tegen STVV.

Axl De Corte en Kaye Furo zijn er ook weer bij, terwijl Argus Vanden Driessche in tegenstelling tot vorig weekend niet meer op de lijst staat. Uiteindelijk valt ook de afwezigheid van Hugo Vetlesen op.