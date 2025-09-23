Serieuze opsteker voor Anderlecht: paars-wit recupereert belangrijke speler

Serieuze opsteker voor Anderlecht: paars-wit recupereert belangrijke speler
Foto: © photonews

Anderlecht treft dinsdagavond Gent. Paars-wit mist nog steeds enkele sterkhouders, maar krijgt met de terugkeer van flankverdediger Ilay Camara opnieuw een belangrijke pion bij.

Anderlecht neemt het dinsdagavond op tegen KAA Gent. Zaterdag speelde paars-wit nog gelijk tegen Antwerp in het Lotto Park.

Enkele dagen later moet het dus opnieuw aan de bak. De Brusselaars missen nog steeds enkele belangrijke spelers, maar kunnen wel opnieuw rekenen op een flankverdediger.

Anderlecht kan opnieuw rekenen op Ilay Camara

We zagen immers net dat Ilay Camara opnieuw bij de selectie zit voor de wedstrijd tegen de Buffalo's. Hij liep mee het veld op toen de spelers het veld gingen bekijken. De kans dat hij start is wel onbestaande.

Camara is al sinds eind augustus buiten strijd. Nadat hij tegen Sheriff Tiraspol belangrijk kon zijn door een assist te geven, moest hij met een hamstringblessure naar de kant.

Anderlecht liet de verdediger enkele jaren geleden naar RWDM vertrekken, waarna hij bij Standard terechtkwam. Deze zomer nam paars-wit hem voor 4,5 miljoen euro weer over. Nu moet de club alleen maar hopen dat hij fit blijft.

Volg Anderlecht - KAA Gent nu live op Voetbalkrant.com.

