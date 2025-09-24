Aanduidingen speeldag 9: ontdek hier welke scheidsrechter de wedstrijd van uw favoriete ploeg fluit

Aanduidingen speeldag 9: ontdek hier welke scheidsrechter de wedstrijd van uw favoriete ploeg fluit
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De negende speeldag van de Jupiler Pro League begint deze vrijdag. Ondertussen werd ook bekendgemaakt welke scheidsrechters in actie komen.

Na een nipte overwinning op dinsdag tegen KAA Gent, zal Sporting Anderlecht de negende speeldag van de Jupiler Pro League op gang trappen, op vrijdag in Leuven. De wedstrijd zal worden geleid door Simon Bourdeaud'hui, met Michael Geerolf, Jonas Van Dyck en Jasper Vitse als assistenten en Wim Smet als VAR.

Zaterdag volgt een duel tussen Zulte Waregem en Antwerp, gefloten door Bert Verbeke. Brent Staessens zal achter de schermen in Tubeke plaatsnemen in de VAR.

Lees ook... Veel minder dan Club Brugge en Union SG in de CL: dit bedragt krijgt Racing Genk voor Europa League

Om 18u15 nemen Standard en Club Brugge het tegen elkaar op. De match wordt geleid door Jasper Vergoote, met Michele Seeldraeyers, Martijn Tiesters en Erik Lambrechts als assistenten en Jan Boterberg als VAR. 's Avonds wordt de wedstrijd tussen Union Saint-Gilloise en Westerlo geleid door Nicolas Laforge, met Quentin Pirard als VAR.

Vergoote bij Standard - Brugge, de Limburgse derby is voor Lawrence Visser

Zondag zal de Limburgse derby tussen Sint-Truiden en Racing Genk worden geleid door Lawrence Visser. Ruben Wyns, Thibaud Nijssen en Jan Boterberg zullen zijn assistenten zijn, en Kevin Van Damme de VAR. Om 16u00 zal Bert Put de leiding hebben over Cercle Brugge - KAA Gent, met Lothar D'Hondt aanwezig in Tubeke.

Om het weekend af te sluiten, zal de wedstrijd tussen Sporting Charleroi en KV Mechelen worden gefloten door Bram Van Driessche. Tot slot zal de laatste aftrap van deze negende speeldag gegeven worden voor de wedstrijd tussen Dender en RAAL, door Anthony Letellier, met Laurent Willems als VAR.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Antwerp

Meer nieuws

Veel minder dan Club Brugge en Union SG in de CL: dit bedragt krijgt Racing Genk voor Europa League

Veel minder dan Club Brugge en Union SG in de CL: dit bedragt krijgt Racing Genk voor Europa League

11:20
Komt het er nu wél van? Sterke man van absolute Belgische topclub pleit voor BeNeLiga

Komt het er nu wél van? Sterke man van absolute Belgische topclub pleit voor BeNeLiga

06:30
Anderlecht heeft grote beslissing genomen rond Ali Maamar

Anderlecht heeft grote beslissing genomen rond Ali Maamar

11:00
Besnik Hasi benadrukt belang van speler die niet vertrok: "Topspeler, maar het is nu aan hem" Reactie

Besnik Hasi benadrukt belang van speler die niet vertrok: "Topspeler, maar het is nu aan hem"

10:15
1
LIVE Club Brugge-Westerlo: Verkleint blauw-zwart de kloof met Union tot vier punten?

LIVE Club Brugge-Westerlo: Verkleint blauw-zwart de kloof met Union tot vier punten?

09:45
Er stak er eentje met kop en schouders bovenuit bij Anderlecht: "Hij kan alles!" Reactie

Er stak er eentje met kop en schouders bovenuit bij Anderlecht: "Hij kan alles!"

08:10
15
Ivan Leko opvallend positief na nederlaag tegen Anderlecht: "Het was slechts 1-0"

Ivan Leko opvallend positief na nederlaag tegen Anderlecht: "Het was slechts 1-0"

08:00
3
Jan Ceulemans is duidelijk over Belgische topclub: "De titel is een must"

Jan Ceulemans is duidelijk over Belgische topclub: "De titel is een must"

07:40
Bij Anderlecht beginnen ze het toch 'ambetant' te vinden hoe tegenstanders spelen: "Ik ben er geen fan van" Reactie

Bij Anderlecht beginnen ze het toch 'ambetant' te vinden hoe tegenstanders spelen: "Ik ben er geen fan van"

06:00
Ivan Leko wijst naar 'toptactiek' Besnik Hasi voor winst Anderlecht: "Dat konden we niet voorzien" Reactie

Ivan Leko wijst naar 'toptactiek' Besnik Hasi voor winst Anderlecht: "Dat konden we niet voorzien"

23:15
6
KAA Gent héél zwak, reacties spreken boekdelen: "Verliezen kan gebeuren, maar dit..." Reactie

KAA Gent héél zwak, reacties spreken boekdelen: "Verliezen kan gebeuren, maar dit..."

05:30
1
Nieuw avontuur voor Mark van Bommel? Voormalige Antwerp-coach in beeld bij opvallende club

Nieuw avontuur voor Mark van Bommel? Voormalige Antwerp-coach in beeld bij opvallende club

09:01
2
Stroeykens bevrijdde Anderlecht tegen een Gent dat wel héél teleurstellend voor de dag kwam

Stroeykens bevrijdde Anderlecht tegen een Gent dat wel héél teleurstellend voor de dag kwam

22:23
Gevoelige transfer in de maak: voormalige Standard-speler staat dicht bij move naar Anderlecht

Gevoelige transfer in de maak: voormalige Standard-speler staat dicht bij move naar Anderlecht

07:20
2
Heel goed nieuws bij KRC Genk voor Europese clash met Rangers

Heel goed nieuws bij KRC Genk voor Europese clash met Rangers

10:00
1
Waarom Olivier Renard ook bij een verlies van Anderlecht niet aan Hasi zou hebben getwijfeld

Waarom Olivier Renard ook bij een verlies van Anderlecht niet aan Hasi zou hebben getwijfeld

07:00
1
Probleem opgelost bij Club Brugge: iedereen vond het niet genoeg, maar hij verbaast met snelle ontwikkeling

Probleem opgelost bij Club Brugge: iedereen vond het niet genoeg, maar hij verbaast met snelle ontwikkeling

20:40
4
Transfernieuws en Transfergeruchten 24/09: Kalu Ojim

Transfernieuws en Transfergeruchten 24/09: Kalu Ojim

10:31
Speler die KAA Gent nog acht miljoen euro opleverde kiest nu voor wel heel opmerkelijk avontuur

Speler die KAA Gent nog acht miljoen euro opleverde kiest nu voor wel heel opmerkelijk avontuur

10:31
1
Serieuze opsteker voor Anderlecht: paars-wit recupereert belangrijke speler

Serieuze opsteker voor Anderlecht: paars-wit recupereert belangrijke speler

18:50
Het geval Cédric Hatenboer dat Olivier Renard koppijn bezorgt: hoe het zover is kunnen komen

Het geval Cédric Hatenboer dat Olivier Renard koppijn bezorgt: hoe het zover is kunnen komen

18:40
Naar Glasgow en... naar Stayen! Waarom Fink voor een cruciale week staat met KRC Genk Analyse

Naar Glasgow en... naar Stayen! Waarom Fink voor een cruciale week staat met KRC Genk

22:30
2
Alexis Saelemaekers beslissend bij AC Milan, Christian Kabasele maakt opvallende rentree

Alexis Saelemaekers beslissend bij AC Milan, Christian Kabasele maakt opvallende rentree

09:30
Opvallende afwezigen en een belangrijke terugkeer bij Club Brugge voor match tegen Westerlo

Opvallende afwezigen en een belangrijke terugkeer bij Club Brugge voor match tegen Westerlo

17:40
"In het moderne voetbal bestaat dankbaarheid niet": Danijel Milicevic hard na ontslag bij Gent

"In het moderne voetbal bestaat dankbaarheid niet": Danijel Milicevic hard na ontslag bij Gent

18:00
Marc Netto! Overmars zegt wat hij zelf vindt van zijn ludieke bijnaam

Marc Netto! Overmars zegt wat hij zelf vindt van zijn ludieke bijnaam

22:00
3
Waarom Bayat zo los ging na nederlaag tegen Zulte Waregem en we hem misschien nog dankbaar moeten zijn

Waarom Bayat zo los ging na nederlaag tegen Zulte Waregem en we hem misschien nog dankbaar moeten zijn

17:50
2
Inbraak bij Roberto Martinez (ex-bondscoach Rode Duivels): dit is er gebeurd

Inbraak bij Roberto Martinez (ex-bondscoach Rode Duivels): dit is er gebeurd

08:22
1
Zo liggen de kaarten op tafel: Anderlecht én Stroeykens denken hetzelfde over contractverlenging

Zo liggen de kaarten op tafel: Anderlecht én Stroeykens denken hetzelfde over contractverlenging

21:00
Beerschot zet druk op de ketel van Beveren en Kortrijk, Anderlecht pakt belangrijke punten dankzij 16-jarige

Beerschot zet druk op de ketel van Beveren en Kortrijk, Anderlecht pakt belangrijke punten dankzij 16-jarige

22:45
Club Brugge werd al gewaarschuwd: "Ik verwacht dat ze hun lesje geleerd hebben"

Club Brugge werd al gewaarschuwd: "Ik verwacht dat ze hun lesje geleerd hebben"

16:00
1
Antwerp heeft héél goed nieuws over de opening van Tribune Twee op Bosuil

Antwerp heeft héél goed nieuws over de opening van Tribune Twee op Bosuil

19:40
5
"We hadden een deal..." met de verkeerde club! Sven Jaecques legt uit hoe transfer van Lammens héél lastig was

"We hadden een deal..." met de verkeerde club! Sven Jaecques legt uit hoe transfer van Lammens héél lastig was

21:40
3
JPL-spits maakt indruk op Filip Joos: "Onuachu-vibes"

JPL-spits maakt indruk op Filip Joos: "Onuachu-vibes"

19:30
1
Wie hem bij Club Brugge wil weghalen, brengt maar beter een héél dikke portefeuille mee: nog sterker geworden

Wie hem bij Club Brugge wil weghalen, brengt maar beter een héél dikke portefeuille mee: nog sterker geworden

14:40
4
Peter Vandenbempt merkt heel belangrijk verschil op tussen Genk en Union SG

Peter Vandenbempt merkt heel belangrijk verschil op tussen Genk en Union SG

14:01

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 5
Standard Standard 0-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 STVV STVV
Antwerp Antwerp 2-1 KV Mechelen KV Mechelen
La Louvière La Louvière 0-0 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 0-1 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 1-0 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 20:30 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Atletico1988 Atletico1988 over Besnik Hasi benadrukt belang van speler die niet vertrok: "Kan topspeler zijn voor ons" Atletico1988 Atletico1988 over Anderlecht - KAA Gent: 1-0 TatstOn TatstOn over Er stak er eentje met kop en schouders bovenuit bij Anderlecht: "Hij kan alles!" -URKO -URKO over Heel goed nieuws bij KRC Genk voor Europese clash met Rangers FCBalto FCBalto over Speler die KAA Gent nog acht miljoen euro opleverde kiest nu voor wel heel opmerkelijk avontuur FCBalto FCBalto over Opvallend avontuur voor Mark van Bommel? Voormalige Antwerp-coach in beeld bij bekende club CringeMedia CringeMedia over Antwerp heeft héél goed nieuws over de opening van Tribune Twee op Bosuil FCBalto FCBalto over Club Brugge - Westerlo: - bardolino bardolino over Marc Netto! Overmars zegt wat hij zelf vindt van zijn ludieke bijnaam Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Inbraak bij Roberto Martinez (ex-bondscoach Rode Duivels): dit is er gebeurd Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved