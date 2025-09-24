Aanduidingen speeldag 9: ontdek hier welke scheidsrechter de wedstrijd van uw favoriete ploeg fluit

De negende speeldag van de Jupiler Pro League begint deze vrijdag. Ondertussen werd ook bekendgemaakt welke scheidsrechters in actie komen.

Na een nipte overwinning op dinsdag tegen KAA Gent, zal Sporting Anderlecht de negende speeldag van de Jupiler Pro League op gang trappen, op vrijdag in Leuven. De wedstrijd zal worden geleid door Simon Bourdeaud'hui, met Michael Geerolf, Jonas Van Dyck en Jasper Vitse als assistenten en Wim Smet als VAR.

Zaterdag volgt een duel tussen Zulte Waregem en Antwerp, gefloten door Bert Verbeke. Brent Staessens zal achter de schermen in Tubeke plaatsnemen in de VAR.



Om 18u15 nemen Standard en Club Brugge het tegen elkaar op. De match wordt geleid door Jasper Vergoote, met Michele Seeldraeyers, Martijn Tiesters en Erik Lambrechts als assistenten en Jan Boterberg als VAR. 's Avonds wordt de wedstrijd tussen Union Saint-Gilloise en Westerlo geleid door Nicolas Laforge, met Quentin Pirard als VAR.

Vergoote bij Standard - Brugge, de Limburgse derby is voor Lawrence Visser

Zondag zal de Limburgse derby tussen Sint-Truiden en Racing Genk worden geleid door Lawrence Visser. Ruben Wyns, Thibaud Nijssen en Jan Boterberg zullen zijn assistenten zijn, en Kevin Van Damme de VAR. Om 16u00 zal Bert Put de leiding hebben over Cercle Brugge - KAA Gent, met Lothar D'Hondt aanwezig in Tubeke.

Om het weekend af te sluiten, zal de wedstrijd tussen Sporting Charleroi en KV Mechelen worden gefloten door Bram Van Driessche. Tot slot zal de laatste aftrap van deze negende speeldag gegeven worden voor de wedstrijd tussen Dender en RAAL, door Anthony Letellier, met Laurent Willems als VAR.