Cijfers van Westerlo op bezoek bij Club Brugge liegen er niet om: "Dat wist ik niet"

Westerlo heeft historisch gezien weinig succes geboekt op verplaatsing bij Club Brugge. De cijfers zijn duidelijk: één overwinning, één gelijkspel en twintig nederlagen. Enkel in 2022 kon de Kempense club een uitzondering afdwingen, met een 0-2-zege in het Jan Breydelstadion.

De zege in Brugge kwam er drie jaar geleden, kort na Westerlo’s promotie naar de hoogste klasse. In aanloop naar die wedstrijd had de ploeg ook Anderlecht verslagen met 2-1. Maxim De Cuyper speelde een sleutelrol met twee assists.

Champions League

Ondanks de goede vorm van Westerlo werd er vooraf weinig geloof gehecht aan een resultaat tegen Club Brugge. De Bruggelingen hadden net indrukwekkende prestaties geleverd in de Champions League, met een 0-4-overwinning op Porto en een 2-0-zege tegen Atlético Madrid.



Na afloop van de wedstrijd in Brugge feliciteerde coach Jonas De Roeck zijn spelers met de woorden: “It’s unbelievable, guys. At this moment, this team is number one in Europe.”

Coach Jonas De Roeck kijkt met trots terug op die memorabele avond. “Ben ik de enige coach die met Westerlo kon winnen op Club? Dat wist ik niet, maar dat is toch mooi”, vertelt hij aan Het Belang van Limburg.

Geen uitzondering

Hij benadrukte dat de overwinning, samen met die tegen Anderlecht, een positieve dynamiek rond de club teweegbracht. “Je voelde dat we in die periode een stap hebben gezet en dat we daarna getoond hebben dat die prestatie geen uitzondering was”, aldus De Roeck.

Vanavond staat Westerlo opnieuw voor de uitdaging om punten te pakken in Brugge. Enkele spelers die toen op het veld stonden, maken nog steeds deel uit van de kern: Bryan Reynolds, Thomas Van den Keybus, Matthias Fixelles en Kyan Vaesen. Hun herinnering aan die historische zege zou een bron van motivatie kunnen vormen.