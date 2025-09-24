Hoe Jerry Afriyie het grote geld kan binnenhalen voor La Louvière

Jerry Afriyie heeft afgelopen zaterdag zijn eerste twee doelpunten gescoord voor RAAL. En daar moet het niet bij blijven: een portret van de nieuwe opkomende ster van Les Loups.

Jerry Afriyie is van het snelle type: op zondag 24 augustus werd zijn komst bij RAAL pas in de namiddag officieel bevestigd, en nog diezelfde dag stond hij al op het veld tijdens de tweede helft van de galawedstrijd tegen Union Saint-Gilloise. Dat toont aan dat Frédéric Taquin en de clubleiding van La Louvière vanaf het begin beseften dat ze een uitzonderlijk talent hadden aangetrokken.

Fenomeen

In Ghana geldt Afriyie al als een fenomeen. Hij maakte indruk door als eerste speler uit de lokale derde klasse geselecteerd te worden voor het nationale elftal. Dat gebeurde in november vorig jaar, toen hij nog geen 18 was.

Op die dag bracht bondscoach Otto Addo hem zelfs in tijdens de wedstrijd, terwijl de Black Stars achterstonden tegen Niger. Afriyie maakte gelijk binnen tien minuten na zijn invalbeurt. Sindsdien kwam de jonge aanvaller nog twee keer in actie voor Ghana, onder meer tijdens de laatste interlandbreak.

Uitleenbeurt

Het Saoedische Al-Qadsiah, zich bewust van de commotie rond de speler, haalde hem al in januari binnen. De ploeg van Koen Casteels leent hem nu uit aan RAAL, als onderdeel van een doordacht ontwikkelingsplan.

In plaats van hun jonge talenten in de Saoedische competitie te laten spelen, stuurt de sportieve cel van Al-Qadsiah hen naar Europa om sneller te groeien en later met meer waarde terug te keren. Afriyie werd eerst uitgeleend aan het Spaanse Lugo.

RAAL als tweede Europese halte

In de Spaanse derde klasse liet de jonge Ghanees al van zich spreken, met vier doelpunten en twee assists in acht basisplaatsen. Genoeg om hem klaar te achten voor een volgende stap. Daar komt RAAL in beeld. De club, op zoek naar een spits door de situatie rond Mouhamed Belkheir (die uiteindelijk bleef), bood Afriyie een kans in een competitieve omgeving en overtuigde Al-Qadsiah om hun talent aan hen toe te vertrouwen.

Op het veld toonde de speler uit het district Tano Noord zijn kwaliteiten met een dubbele treffer tegen OH Leuven. Zijn eerste doelpunt toonde zijn snelheid en kalmte voor doel, het tweede zijn gevoel voor positie met een slimme loopactie aan de tweede paal. Voor een ploeg die tot dan toe enkel scoorde via stilstaande fases of eigen doelpunten, was Afriyie meteen een schot in de roos.

Verlenging

Rond de club klinkt nu al de vraag of hij niet nog een seizoen langer kan blijven. Al lijkt dat moeilijk, RAAL kan zich mogelijk toch troosten: volgens La Dernière Heure is er een doorverkooppercentage voorzien. Als Afriyie zich in de kijker speelt in de Easi Arena en terugkeert naar Al-Qadsiah om verkocht te worden, zou de Saoedische club La Louvière bedanken voor het etaleren van hun parel. Een bod van twee à drie miljoen van Levante zou al zijn geweigerd.

Intussen lijkt Jerry Afriyie nog veel te kunnen bijdragen aan de Jupiler Pro League. Want naast een mogelijke financiële meerwaarde, wordt van de Ghanese international verwacht dat hij ook sportief zijn waarde bewijst, dankzij zijn opvallende spelinzicht voor zijn leeftijd.