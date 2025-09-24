Nieuw avontuur voor Mark van Bommel? Voormalige Antwerp-coach in beeld bij opvallende club

Mark van Bommel zit sinds zijn vertrek bij Antwerp zonder club. Volgens Griekse media is hij nu in beeld bij Panathinaikos, dat onlangs afscheid nam van coach Rui Vitoria.

Mark van Bommel is in het internationale voetbal een heel bekend figuur. Als speler was hij actief bij heel wat Europese topclubs en bij de nationale ploeg van Nederland.

Maar in België kennen we hem toch vooral vanwege zijn tijd bij Antwerp. In het seizoen 2022/2023 won hij er de Beker en de landstitel, de Dubbel.

In juni 2024 verliet hij de club na 107 wedstrijden. Nadien bleef het, op enkele geruchten na, stil over van Bommel. Hij zit nog steeds zonder club.

Gaat Mark van Bommel straks in Griekenland aan de slag?

Maar komt daar weldra verandering in? Volgens de Griekse media is hij namelijk kandidaat om trainer te worden bij Panathinaikos. Rui Vitoria werd er onlangs ontslagen.

Maar of van Bommel de job zal krijgen, als hij die al wil, is nog helemaal niet zeker. De Oekraïense bondscoach Sergey Rebrov zou topkandidaat zijn om hoofdcoach te worden bij Panathinaikos.