OFFICIEEL: Charleroi haalt jong aanvalsgeweld in huis

Hoewel de transfermarkt eigenlijk al gesloten is, heeft Charleroi toch nog versterking aangetrokken. Het team van Rik De Mil heeft met Nikoloz Chikovani nog een extra vleugelaanvaller aangetrokken.

Charleroi verloor afgelopen weekend van Zulte Waregem, na een laat doelpunt van de ingevallen Jelle Vossen. Daarmee zag het een einde komen aan zijn uitstekende reeks van drie zeges op.

Nieuwe aanvaller voor Charleroi

Komend weekend ontvangt het KV Mechelen. In aanloop naar die wedstrijd heeft de club nog transfernieuws te melden. Want Charleroi heeft een nieuwe speler binnengehaald. Nikoloz Chikovani verdedigt dit seizoen de kleuren van de club.

Dat heeft Charleroi zelf laten weten via de officiële kanalen. Chikovani is een Georgiër van 18 die afgelopen weekend al meespeelde met het beloftenelftal van de Zebra's. Hij wordt gehuurd van Watford, een team uit de Engelse tweede klasse.

Chikovani traint wel degelijk met het eerste elftal van Charleroi. Toch zal hij nog geregeld opdraven voor het beloftenelftal. Zij spelen op het hoogste amateurniveau en staan voorlopig derde na vijf wedstrijden, op vijf punten van leider RAEC Mons.

De kans dat de nieuwe speler dit weekend al in de selectie zit bij Charleroi, is eerder klein. Hoe dan ook zal het een interessant duel worden zondagavond. Charleroi staat zesde en springt bij winst over KV Mechelen, dat op de vijfde plaats parkeert.

Volg Charleroi - KV Mechelen live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30 (28/09).

Jupiler Pro League

 Speeldag 5
Standard Standard 0-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 STVV STVV
Antwerp Antwerp 2-1 KV Mechelen KV Mechelen
La Louvière La Louvière 0-0 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 0-1 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 1-0 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 20:30 Westerlo Westerlo

