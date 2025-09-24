Waarom Olivier Renard ook bij een verlies van Anderlecht niet aan Hasi zou hebben getwijfeld

RSC Anderlecht kon dinsdag (eindelijk) nog een de drie punten pakken. Besnik Hasi haalt alvast opgelucht adem. Al moest de coach van RSC Anderlecht op géén enkel moment voor zijn job vrezen.

RSC Anderlecht won dinsdag de inhaalwedstrijd tegen KAA Gent met 1-0. Crisis in Brussel? De Belgische recordkampioen springt met deze drie extra puntjes losjes naar de tweede plaats in het klassement.

Al haalt Besnik Hasi wél opgelucht adem. Niet omdat de coach van Anderlecht moest vrezen voor zijn job. Wel omdat paars-wit in het geval van verlies uit de top zes zou zijn gevlogen.



Géén (extra) druk

Even terug naar het feit dat Hasi géén (extra) druk van de bestuurskamer op zijn schouders voelde. Los van de (nog steeds) matige competitiestart én de Europese uitschakeling wankelde de stoel van de coach op geen enkel moment.

Olivier Renard denkt er zelfs niet aan om Hasi in vraag te stellen. Want de sportief directeur stelt per definitief zichzelf in vraag als hij dat wél zou doen.

Welk signaal zou Olivier Renard geven als hij Besnik Hasi wél in vraag zou stellen?

Hasi is de héél duidelijke keuze geweest van Renard. Na een zwakke Champions Play-Off én een verloren bekerfinale stond de paars-witte achterban niet als één man achter de voormalige middenvelder. Toch besloot Renard hem een vast contract te geven.

Welk signaal zou de sportief directeur geven als hij Hasi in vraag zou stellen of zelfs de laan zou uitsturen? Het antwoord op die vraag moeten we niet geven…