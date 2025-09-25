'De groten verenigen zich in strijd om televisiecontract: Bart Verhaeghe steunt Mehdi Bayat'

'De groten verenigen zich in strijd om televisiecontract: Bart Verhaeghe steunt Mehdi Bayat'
Foto: © photonews

Vrijdagavond zijn we al toe aan speeldag 9 van de Jupiler Pro League. De kans dat we daar op televisie iets van te zien gaan krijgen is zeer klein. Toch blijven sommige sterke mannen druk zetten op de ketel.

Mehdi Bayat ging na de wedstrijd helemaal uit zijn plaat in de mixed zone van Charleroi na de nederlaag tegen Zulte Waregem met 1-2. De sterke man van Charleroi was het niet eens met de scheidsrechterlijke beslissingen.

Bart Verhaeghe en Mehdi Bayat vormen een team

Daarbij gaf hij ook aan dat het vooral erg was dat er zo weinig beelden te zien zijn, wat van belang is bij de perceptie - ook van scheidsrechterlijke beslissingen. 

"Dat Bayat razend wordt ... Misschien moeten we hem allemaal dankbaar zijn. Hij probeert via de politiek Proximus te bewegen om een akkoord te vinden met DAZN", klonk het daarover in 90 Minutes.

Club Brugge steunt Charleroi in conflict rond televisierechten

Volgens Het Nieuwsblad wijst ook Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe niet naar DAZN als boosdoener, maar vindt ook hij - net als Mehdi Bayat dus - dat de telco’s hun verantwoordelijkheid moeten nemen. 

Dat kan mogelijk wat extra druk zetten op de zaak, al zijn er ook andere bestuurders van andere ploegen die een andere mening toegedaan zijn. Sowieso zal er dit weekend nog geen voetbal op televisie te zien zijn, daarvoor is het te kort dag.

