Dit is hoe Besnik Hasi in een ideale wereld het scoreprobleem van Anderlecht oplost: nog nooit samen fit

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Anderlecht
Aanvallend is het nog niet top bij Anderlecht. De organisatie staat er wel al. Met acht geïncasseerde goals in 8 matchen zijn de Brusselaars tweede na stadsgenoot Union. Alleen, hoe gaat Besnik Hasi zijn aanval op toerental krijgen?

Thorgan Hazard heeft 4 goals en de rest van de 13 gemaakte doelpunten werden gescoord door 8 verschillende spelers en eentje door een tegenstander. Anderlecht is dringend op zoek naar iemand die voor een constante aanvoer van doelpunten kan zorgen. 

Tegen OH Leuven zal geen van beiden in de basis staan

Of iemand die meer kansen kan creëren. In een ideale wereld speelt Besnik Hasi met Killian Sardella en Ilay Camara op zijn flanken. Twee wingbacks die voor chaos kunnen zorgen in een verdediging van de tegenstander. Maar tot nu toe zijn ze nooit tegelijk fit geweest. 

Hasi onthult bericht van David Hubert naar hem én... geeft hem gelijk: "Ik had het ook niet gedaan"

Ook nu weer niet. De kans is heel groot dat vrijdag geen van beiden aan de aftrap staat tegen OH Leuven. "Sardella heeft nog niet getraind", zei Besnik Hasi ons donderdag. "Hij heeft nog wat last van stijfheid, maar het heeft niets te maken met zijn blessure. Camara is te vroeg om te laten starten. Het risico is te groot. Maar hij traint volledig mee en had geen reactie na de match tegen Gent."

Thorgan Hazard is de man die de match tegen Antwerp had kunnen beslissen

Maar is het de bedoeling om met Camara en Sardella op beide flanken te spelen? "We hebben Camara gehaald om op zijn positie te spelen zoals bij Standard", gaf Hasi mee. Als linkse wingback dus. "Voor mij is het belangrijk dat ik die snelheid heb. Met Angulo en Camara heb ik er zo twee op links, dat is voldoende voor mij."

Maar hoe gaat hij op korte termijn het scoringsprobleem van Anderlecht oplossen. De geblesseerde Thorgan Hazard is immers de enige die in staat lijkt om er een 15-tal in te stampen. "Er zijn nog jongens die kunnen scoren: Chino, Mario, Nathan Saliba, Vazquez, Angulo ook... Maar ja, Thorgan is iemand die een match zoals tegen Antwerp met een individuele actie kan beslissen. Die jongens wil je er altijd wel bij hebben."
 

Volg OH Leuven - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45 (26/09).

