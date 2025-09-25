Hein Vanhaezebrouck wil transfermercato aangepast zien: "Echt zonde wat ze nu doen"

Ook deze zomer was het opnieuw schering en inslag: spelers die een transfer wilden forceren en daarvoor besloten niet meer te willen meetrainen bij hun team. Hein Vanhaezebrouck heeft een mogelijke oplossing voor het probleem.

Zakaria El Ouahdi is een van de grote uitzonderingen geweest deze zomer, want hij vroeg niet specifiek om een transfer bij Genk. Ardon Jashari en in mindere mate Joel Ordonez bij Club Brugge waren heel andere situaties.

Hein Vanhaezebrouck wil transferperiode naar voren halen

“Het is een van de voornaamste redenen waarom ik de transferperiode naar voren zou willen trekken. Zodat niet iedere speler aan een transfer denkt”, aldus Hein Vanhaezebrouck in Sporza Daily.



Lees ook... Werk aan de winkel voor KRC Genk: het is al 32 jaar geleden

“Vroeger bleef je spelen voor je club, ook al was er misschien interesse. Als het moment daar was, dan wuifde je iedereen uit en iedereen was tevreden. Maar de tijden zijn wat dat betreft veranderd.”

De rol van makelaars is heel groot

“De rol van makelaars zal daar ook wel spelen dat ze meer druk zetten op clubs door hun spelers aan te geven om niet meer te willen spelen of trainen. Ik vind het zonde dat dat allemaal aan het gebeuren is.”

“Spelers die niet meer willen spelen om zo een transfer te forceren én er meestal in slagen … dat vind ik zo jammer, daarom vind ik dat ze de transferperiode naar voren moeten gooien naar voor het seizoen. Dan hindert het niemand.”