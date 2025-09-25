"Standard bood drie keer zoveel als Club Brugge": ex-speler Mechelen klapt uit de biecht

Hij speelde voor onder meer KV Mechelen, Club Brugge en KV Oostende, maar momenteel zit Jordi Vanlerberghe in Denemarken bij Bröndby. De Belgische verdediger vertelt over zijn avontuur en onthult dat een aanbod zijn carrière had kunnen veranderen.

Jordi Vanlerberghe herleeft in Denemarken. Sinds januari 2024 speelt de 29-jarige centrale verdediger bij Brøndby IF, met een contract tot 2027. Dat was een heel nieuwe uitdaging na enkele tumultueuze seizoenen in België.

Vanlerberghe maakte geen blijvende indruk voor Club Brugge

Opgeleid bij Malinwa heeft Vanlerberghe gespeeld voor Club Brugge en KV Oostende. Zijn tijd bij Club heeft geen blijvende indruk achtergelaten. Hij had er slechts 8 wedstrijden gespeeld, in totaal goed voor slechts 299 speelminuten, voordat hij werd uitgeleend.



Lees ook... Slechtste rapport van België: Westerlo-coach Charaï uit zijn frustraties na 5-5 tegen Club Brugge

In een interview met Het Nieuwsblad besprak hij deze carrièrekeuze. In 2017 had hij namelijk ook naar Standard Luik kunnen gaan. "Ik werd wakker bij mijn ouders en zag dat ik verschillende oproepen had gemist. Mijn agent vertelde me dat hij een aanbod van Standard had ontvangen, drie keer hoger dan dat van Brugge."

Waarom koos Jordi Vanlerberghe voor Club Brugge?

Uiteindelijk raakten KV Mechelen en Standard het niet eens. "Ik twijfelde, maar ik koos voor Brugge", legt hij uit. Een keuze die zijn carrière heeft gevormd, ook al vond hij geen plek binnen het Brugse team.

Zijn marktwaarde wordt geschat op twee miljoen euro volgens Transfermarkt. Bij Brøndby lijkt hij de stabiliteit te hebben gevonden die hij zocht.