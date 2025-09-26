Anderlecht-fans hekelen supporterscultuur in België en gaan over tot een boycot: "Geen geïsoleerd geval"

Anderlecht-fans hekelen supporterscultuur in België en gaan over tot een boycot: "Geen geïsoleerd geval"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Zoek vanavond aan Den Dreef niet naar Anderlecht-supporters. De fans van paars-wit boycotten de match. Dit heeft niets met sportieve redenen te maken, wel met onvrede over de omstandigheden waar vooral uitsupporters mee te maken krijgen.

"Op vrijdag 26/09 hebben wij - Away Groepen, FanCouncil en de Ultragroepen - de gezamenlijke beslissing genomen om de verplaatsing naar OHL te boycotten en het bezoekersvak leeg te laten", openen de supportersgroepen hun verklaring. Het is heel eenvoudig: er zullen totaal geen Anderlecht-fans in het bezoekersvak plaatsnemen.

De supporters van Anderlecht klagen aan dat de bezoekersvakken jaar na jaar kleiner worden (van 800 toeschouwers naar 550). "Het voorbeeld van OHL spreekt voor zich: na onze actie van vorig seizoen heeft de club geen enkele maatregel genomen om de situatie te verbeteren. Integendeel, we stellen vast dat hun stadion dit seizoen nog nooit volledig gevuld was - met een gemiddelde bezettingsgraad van slechts 80%."

Lees ook... LIVE: Geen Stroeykens bij Anderlecht, Sardella toch fit genoeg om te starten

Kleine bezoekersvakken doorn in het oog van RSCA-fans

De Anderlecht-fans vinden dan ook dat het excuus dat er onvoldoende plaatsen beschikbaar zijn voor bezoekers ten voordele van thuissupporters absoluut geen steek houdt. "Dit is geen geïsoleerd geval", zijn ze eveneens van mening. Naast kleiner wordende bezoekersvakken worden nog andere grote zorgen aangehaald.

Zo zou er vaak sprake zijn van een ondoorzichtig prijsbeleid, een niet altijd gerechtvaardigd gebruik van een combiregeling en wordt er geen enkele moeite gedaan om het onthaal van bezoekers te verbeteren. "België heeft een probleem met supporterscultuur, en nog meer met de uitcultuur", is de strenge analyse van de RSCA-fans.

Anderlecht-supporters komen met waarschuwing

"Zonder vooruitgang, en indien andere clubs (zoals Westerlo of La Louvière) hun huidige beperkte capaciteit voor bezoekers blijven behouden, sluiten wij gelijkaardige acties in de toekomst niet uit." Men is gewaarschuwd. Er wordt ook nog aan toegevoegd dat deze actie geenszins tegen de spelers is gericht.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg OH Leuven - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
OH Leuven

Meer nieuws

LIVE: Geen Stroeykens bij Anderlecht, Sardella toch fit genoeg om te starten Live

LIVE: Geen Stroeykens bij Anderlecht, Sardella toch fit genoeg om te starten

20:15
Anderlecht komt met groot nieuws: paars-wit ziet plots belangrijk figuur vertrekken

Anderlecht komt met groot nieuws: paars-wit ziet plots belangrijk figuur vertrekken

18:20
5
Derbykoorts in Sint-Truiden: Wouter Vrancken heeft duidelijke boodschap voor zijn spelers

Derbykoorts in Sint-Truiden: Wouter Vrancken heeft duidelijke boodschap voor zijn spelers

20:30
Voor Cercle - Gent vindt al hartverwarmend moment plaats en dit heeft met dochter Miguel Van Damme te maken

Voor Cercle - Gent vindt al hartverwarmend moment plaats en dit heeft met dochter Miguel Van Damme te maken

20:21
LIVE: Spelers OH Leuven zonder naam op shirt, waarschijnlijk maar één wijziging bij Anderlecht

LIVE: Spelers OH Leuven zonder naam op shirt, waarschijnlijk maar één wijziging bij Anderlecht

13:46
Twee keer goed nieuws voor Hasi: Anderlecht maakt selectie bekend voor clash met OHL en Hubert

Twee keer goed nieuws voor Hasi: Anderlecht maakt selectie bekend voor clash met OHL en Hubert

13:00
Hannes Van der Bruggen hoopt dat Cercle Brugge deze transfer doet: "Ik zou het met de ogen toe doen"

Hannes Van der Bruggen hoopt dat Cercle Brugge deze transfer doet: "Ik zou het met de ogen toe doen"

19:45
KV Mechelen-coach Fred Vanderbiest rakelt niet zomaar herinnering op aan eerste duel na ontslag van Besik Hasi Interview

KV Mechelen-coach Fred Vanderbiest rakelt niet zomaar herinnering op aan eerste duel na ontslag van Besik Hasi

19:20
Zelfs het nummer 83 op zijn rug vertelt alles over Tristan Degreef: "Zijn tattoo zegt genoeg"

Zelfs het nummer 83 op zijn rug vertelt alles over Tristan Degreef: "Zijn tattoo zegt genoeg"

11:30
Genk geniet nog na van onwaarschijnlijke 'save van het jaar': Bryan Heynen krijgt zelfs van doelman compliment

Genk geniet nog na van onwaarschijnlijke 'save van het jaar': Bryan Heynen krijgt zelfs van doelman compliment

19:40
Charleroi-aanwinst opgelucht dat Standard hem niet binnenhaalde: "Blij dat het niet is doorgegaan"

Charleroi-aanwinst opgelucht dat Standard hem niet binnenhaalde: "Blij dat het niet is doorgegaan"

19:00
Kent u ze nog allemaal? De vreemde verzameling spitsen van Anderlecht de voorbije decennia

Kent u ze nog allemaal? De vreemde verzameling spitsen van Anderlecht de voorbije decennia

10:30
9
📷 De werken verlopen vlot: zo ziet de nieuwe Tribune 2 van Antwerp er nu al uit

📷 De werken verlopen vlot: zo ziet de nieuwe Tribune 2 van Antwerp er nu al uit

18:00
1
Dit heeft Standard-coach Euvrard te zeggen voor eerste grote match tegen Club Brugge Interview

Dit heeft Standard-coach Euvrard te zeggen voor eerste grote match tegen Club Brugge

17:00
Antwerp-coach Stef Wils komt met bijzonder slecht nieuws over Dennis Praet

Antwerp-coach Stef Wils komt met bijzonder slecht nieuws over Dennis Praet

16:00
5
Thorsten Fink onthult wat hij tegen Oh zei tijdens de rust: "Ik nam hem even apart"

Thorsten Fink onthult wat hij tegen Oh zei tijdens de rust: "Ik nam hem even apart"

17:40
FIFA wil spelregels rond strafschoppen drastisch veranderen: dit is wat kan volgen

FIFA wil spelregels rond strafschoppen drastisch veranderen: dit is wat kan volgen

17:20
7
Heeft Hayen geen andere keuze meer? Verloren zoon Hugo Vetlesen lijkt de enige oplossing te zijn Analyse

Heeft Hayen geen andere keuze meer? Verloren zoon Hugo Vetlesen lijkt de enige oplossing te zijn

15:15
3
Hyeon-Gyu Oh beleefde opmerkelijke avond tegen Rangers: "Ik kon wel wenen"

Hyeon-Gyu Oh beleefde opmerkelijke avond tegen Rangers: "Ik kon wel wenen"

16:30
Rik De Mil onthult wat er gebeurde na zijn ontslag bij Westerlo: "Het is een uitzonderlijk verhaal"

Rik De Mil onthult wat er gebeurde na zijn ontslag bij Westerlo: "Het is een uitzonderlijk verhaal"

15:30
Charles De Ketelaere kent zijn verdict: speelt hij tegen Club en is hij klaar voor de Rode Duivels?

Charles De Ketelaere kent zijn verdict: speelt hij tegen Club en is hij klaar voor de Rode Duivels?

15:00
Voormalige Club Brugge-spits Bas Dost neemt ingrijpende beslissing na hartproblemen

Voormalige Club Brugge-spits Bas Dost neemt ingrijpende beslissing na hartproblemen

14:20
Wouter Vrancken komt voor Limburgse derby nog terug op vertrek bij Genk: "Had weinig met voetbal te maken"

Wouter Vrancken komt voor Limburgse derby nog terug op vertrek bij Genk: "Had weinig met voetbal te maken"

14:00
1
Money-time voor de Rode Duivels: dit is wanneer Rudi Garcia zijn volgende selectie zal onthullen

Money-time voor de Rode Duivels: dit is wanneer Rudi Garcia zijn volgende selectie zal onthullen

13:30
Burgemeester Anderlecht verduidelijkt iets over terugkeer Standard-supporters naar Clasico: "Proefproject"

Burgemeester Anderlecht verduidelijkt iets over terugkeer Standard-supporters naar Clasico: "Proefproject"

10:00
Zowel Hayen als ploegmaats maken zich zorgen na uitvallen Onyedika: dit is waarom

Zowel Hayen als ploegmaats maken zich zorgen na uitvallen Onyedika: dit is waarom

12:00
1
Dimitri de Condé wil nog wat kwijt na deugddoende zege van KRC Genk

Dimitri de Condé wil nog wat kwijt na deugddoende zege van KRC Genk

12:41
1
Speler uit Challenger Pro League haalt héél zwaar uit naar zijn club: "Profvoetbal onwaardig"

Speler uit Challenger Pro League haalt héél zwaar uit naar zijn club: "Profvoetbal onwaardig"

12:20
De man die Anderlecht uit het aanvallende slop kan trekken: na Hazard de enige die dat kan

De man die Anderlecht uit het aanvallende slop kan trekken: na Hazard de enige die dat kan

20:40
2
UEFA-coëfficiënt: België komt steeds dichterbij dankzij Genk

UEFA-coëfficiënt: België komt steeds dichterbij dankzij Genk

11:00
11
Standard recupereert spits, die iets te zeggen heeft over uitspraak Rednic: "Real Madrid heeft niet gebeld" Interview

Standard recupereert spits, die iets te zeggen heeft over uitspraak Rednic: "Real Madrid heeft niet gebeld"

09:30
1
Théo Leoni doet boekje open over vertrek bij Anderlecht: "In de auto gesprongen voor Jesper Fredberg"

Théo Leoni doet boekje open over vertrek bij Anderlecht: "In de auto gesprongen voor Jesper Fredberg"

07:20
11
Pieter Gerkens over de behandeling die hij kreeg van KAA Gent: "Heeft me persoonlijk geraakt"

Pieter Gerkens over de behandeling die hij kreeg van KAA Gent: "Heeft me persoonlijk geraakt"

08:40
Vergeten Belgisch 'enfant terrible' heeft lesje geleerd: "'Geluk' gehad dat ik op mijn 17de ambras maakte"

Vergeten Belgisch 'enfant terrible' heeft lesje geleerd: "'Geluk' gehad dat ik op mijn 17de ambras maakte"

09:00
"Oh, niet weer" : België laat de Schotse pers opnieuw schrikken na de overwinning van Genk op Rangers

"Oh, niet weer" : België laat de Schotse pers opnieuw schrikken na de overwinning van Genk op Rangers

08:20
4
Het zit eraan te komen: Denis Odoi is bijna weer voetballer

Het zit eraan te komen: Denis Odoi is bijna weer voetballer

07:40
4

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 9
OH Leuven OH Leuven 20:45 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 27/09 Antwerp Antwerp
Standard Standard 27/09 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 27/09 Westerlo Westerlo
STVV STVV 28/09 KRC Genk KRC Genk
Cercle Brugge Cercle Brugge 28/09 KAA Gent KAA Gent
Charleroi Charleroi 28/09 KV Mechelen KV Mechelen
FCV Dender EH FCV Dender EH 28/09 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

Andreas2962 Andreas2962 over Anderlecht komt met groot nieuws: paars-wit ziet plots belangrijk figuur vertrekken cartman_96 cartman_96 over FIFA wil spelregels rond strafschoppen drastisch veranderen: dit is wat kan volgen PhP PhP over Antwerp-coach Stef Wils komt met bijzonder slecht nieuws over Dennis Praet RSCAtiktaks RSCAtiktaks over OH Leuven - Anderlecht: - Toni Pancho Toni Pancho over Heeft Hayen geen andere keuze meer? Verloren zoon Hugo Vetlesen lijkt de enige oplossing te zijn Don Doumbia Don Doumbia over UEFA-coëfficiënt: België komt steeds dichterbij dankzij Genk Dirk ie Dirk ie over Wouter Vrancken komt voor Limburgse derby nog terug op vertrek bij Genk: "Had weinig met voetbal te maken" Don Doumbia Don Doumbia over 📷 De werken verlopen vlot: zo ziet de nieuwe Tribune 2 van Antwerp er nu al uit FC BRUGES FC BRUGES over Heeft Jackers boter op het hoofd? Hayen is helder na vijf tegendoelpunten CCpl CCpl over Charleroi krijgt geweldig nieuws te horen na rode kaart tegen Zulte Waregem Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved