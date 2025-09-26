Anderlecht-fans hekelen supporterscultuur in België en gaan over tot een boycot: "Geen geïsoleerd geval"

Zoek vanavond aan Den Dreef niet naar Anderlecht-supporters. De fans van paars-wit boycotten de match. Dit heeft niets met sportieve redenen te maken, wel met onvrede over de omstandigheden waar vooral uitsupporters mee te maken krijgen.

"Op vrijdag 26/09 hebben wij - Away Groepen, FanCouncil en de Ultragroepen - de gezamenlijke beslissing genomen om de verplaatsing naar OHL te boycotten en het bezoekersvak leeg te laten", openen de supportersgroepen hun verklaring. Het is heel eenvoudig: er zullen totaal geen Anderlecht-fans in het bezoekersvak plaatsnemen.

De supporters van Anderlecht klagen aan dat de bezoekersvakken jaar na jaar kleiner worden (van 800 toeschouwers naar 550). "Het voorbeeld van OHL spreekt voor zich: na onze actie van vorig seizoen heeft de club geen enkele maatregel genomen om de situatie te verbeteren. Integendeel, we stellen vast dat hun stadion dit seizoen nog nooit volledig gevuld was - met een gemiddelde bezettingsgraad van slechts 80%."



Kleine bezoekersvakken doorn in het oog van RSCA-fans

De Anderlecht-fans vinden dan ook dat het excuus dat er onvoldoende plaatsen beschikbaar zijn voor bezoekers ten voordele van thuissupporters absoluut geen steek houdt. "Dit is geen geïsoleerd geval", zijn ze eveneens van mening. Naast kleiner wordende bezoekersvakken worden nog andere grote zorgen aangehaald.

Zo zou er vaak sprake zijn van een ondoorzichtig prijsbeleid, een niet altijd gerechtvaardigd gebruik van een combiregeling en wordt er geen enkele moeite gedaan om het onthaal van bezoekers te verbeteren. "België heeft een probleem met supporterscultuur, en nog meer met de uitcultuur", is de strenge analyse van de RSCA-fans.

Anderlecht-supporters komen met waarschuwing

"Zonder vooruitgang, en indien andere clubs (zoals Westerlo of La Louvière) hun huidige beperkte capaciteit voor bezoekers blijven behouden, sluiten wij gelijkaardige acties in de toekomst niet uit." Men is gewaarschuwd. Er wordt ook nog aan toegevoegd dat deze actie geenszins tegen de spelers is gericht.