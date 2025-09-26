Anderlecht komt met groot nieuws: paars-wit ziet plots belangrijk figuur vertrekken

Anderlecht moet opnieuw afscheid nemen van een sleutelfiguur. Academy Talent Director Peter Verbeke vertrekt bij paars-wit en kiest voor een nieuw avontuur buiten het voetbal.

Anderlecht ziet plots een belangrijk figuur vertrekken: Peter Verbeke, Academy Talent Director van paars-wit, verlaat de club. Dat maakten de Brusselaars vrijdag zelf bekend.

"Na meer dan tien jaar in het Belgische profvoetbal keert Peter terug naar zijn roots. Hij sluit zich aan bij het advocatenkantoor van Walter Van Steenbrugge, waar hij zich opnieuw zal richten op sportrecht en de begeleiding van jonge atleten", klinkt het bij Anderlecht.



Peter Verbeke kiest voor een nieuw avontuur, weg van het voetbal

Hij zal nog wel even in zijn functie blijven. "Peter blijft nog tot het einde van het jaar bij de club om een vlotte overgang te verzekeren."

Verbeke was in het verleden al sportief directeur bij paars-wit, vertrok toen en kwam later terug om Academy Talent Director te worden. Hij was niet bepaald geliefd bij de supporters, die hem ook graag zagen vertrekken.

"Na vijf seizoenen neem ik afscheid van RSC Anderlecht", zegt Verbeke zelf. "Het was een absolute eer om in verschillende rollen mee te waken over de ontwikkeling van ons jonge talent. Ik ben de club en alle getalenteerde mensen met wie ik de afgelopen seizoenen heb mogen samenwerken enorm dankbaar."

"Nu heb ik een nieuwe uitdaging gevonden, waar ik mijn opgebouwde expertise kan inzetten om jonge atleten niet alleen juridisch te beschermen, maar hen ook te begeleiden in hun sportieve en persoonlijke ontwikkeling", besluit hij.