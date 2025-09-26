Besnik Hasi kaart probleem van Anderlecht aan: "We moeten het doen met wat we hebben"

Anderlecht was aan Den Dreef vooral in de eerste helft een ramp. Als OH Leuven iets meer efficiëntie had getoond, was de wedstrijd al bij de rust gespeeld geweest. Paars-wit kwam wel op voorsprong, maar mocht blij zijn dat ze met een punt naar huis konden.

Besnik Hasi was allerminst tevreden na het 1-1-gelijkspel van Anderlecht op het veld van OH Leuven. Vooral de eerste helft was ondermaats. “We hadden geen middenveld. Als je beste middenvelder een jongen van 17 jaar is, zegt dat veel over de rest van de ploeg", klonk het scherp.

Anderlecht creëerde nauwelijks een kans voor de rust. “Het was onvoldoende van allemaal", vervolgde Hasi. “In de tweede helft stonden we iets beter en scoorden we op een goed moment. Maar om dat uit te diepen moet je hoger gaan spelen. In plaats daarvan zakten we te ver terug. En bij hun goal verdedigen we niet goed.”



Luis Vazquez was stikkapot en moest gewisseld worden

De coach vond dat zijn ploeg nog blij mocht zijn met een punt. “We verdienden niet meer. We waren niet goed vandaag. Drie wedstrijden in zes dagen, dat is te veel om telkens dezelfde intensiteit te brengen als tegen Gent. De tweede ballen waren niet goed genoeg, de duelkracht ook niet.”

Volgens Hasi maakte OHL het Anderlecht bovendien lastig met hun aanpak. “Ze brachten diepe ballen op hun twee spitsen en zochten telkens de tweede bal. Wij verdedigden dat niet goed genoeg. We hadden geluk dat we uiteindelijk nog een punt meenemen.”

Over de wissel van Luis Vazquez was de uitleg duidelijk. “Vazquez zat stikkapot, hij kon niet meer. Daarom heb ik hem eruit gehaald. Met Thorgan probeerden we de ruimtes tussen de linies te benutten, en daarom bracht ik ook Yari om nog meer voetbal te krijgen. Met snelle jongens kan je counteren, maar dat deden we te weinig.”

Tot slot kaartte Hasi een probleem aan in de kern. “Voor de rest hebben we aanvallend niet veel keuze", gaf hij toe. “De opties achter Vazquez zijn beperkt. We moeten het doen met wat we hebben, maar vandaag was het gewoon niet goed genoeg.”

