Dit heeft Standard-coach Euvrard te zeggen voor eerste grote match tegen Club Brugge

Standard - Club Brugge wordt het eerste grote affiche voor Vincent Euvrard aan het roer van de Rouches. Een ontmoeting die behoorlijk speciaal voor hem zal zijn.

Vincent Euvrard, die op 27 augustus Mircea Rednic verving, zal zijn eerste maand aan het roer van Standard vieren tijdens de wedstrijd tussen de Rouches en Club Brugge deze zaterdag. Hoewel zijn leven niet fundamenteel is veranderd, heeft de voormalige coach van Dender wel toegegeven dat de druk logischerwijs is toegenomen sinds zijn komst naar Luik, tijdens zijn persconferentie voor de wedstrijd.

"Ik ben zeker naar een grotere club gegaan door bij Standard te tekenen, maar mijn leven is niet veranderd. Ik rijd nog steeds 45 minuten voordat ik aankom, maar dit keer tussen Zolder, waar ik weer ben gaan wonen, en Luik. Ik vertrek op hetzelfde tijdstip als voorheen, ik werk met evenveel intensiteit als voorheen, en ik kom bijna op hetzelfde tijdstip thuis."



"Maar het is duidelijk dat spelen bij Standard een andere vorm van druk met zich meebrengt. Ik daag mezelf uit om elke wedstrijd te winnen, maar de externe druk is niet te vergelijken", vertelde de trainer.

Standard - Club Brugge, de eerste grote wedstrijd van Vincent Euvrard

Tijdens zijn jeugd behoorde Matricule 16 zeker tot de beste teams van het land, net als Club Brugge, dat dat vandaag de dag nog steeds is. Voor hem roept deze eerste grote confrontatie sinds zijn aankomst bij Standard dus een bijzonder gevoel op.

"Ik ben geboren in 1982, ik ontdekte voetbal in de jaren 1990 en 2000, toen de drie grote clubs Anderlecht, Standard en Club Brugge waren. Deze wedstrijden zijn nog leuker, maar de concentratie in de voorbereiding blijft hetzelfde als wanneer we RAAL, Mechelen of Westerlo zouden tegenkomen", zo zei hij donderdag op zijn persmoment.