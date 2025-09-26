Reactie Ontgoochelde David Hubert zegt wat iedereen dacht: "Vazquez scoorde per ongeluk"

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Leuven
0 reacties
Ontgoochelde David Hubert zegt wat iedereen dacht: "Vazquez scoorde per ongeluk"

Na twee nederlagen op rij stond OH Leuven onder druk voor de partij tegen Anderlecht. Coach David Hubert zag zijn ploeg echter sterk reageren en de ontgoocheling na het gelijkspel tegen de nummer 2 in het klassement sprak boekdelen.

OH Leuven had ook de drie punten verliest. Maar als je je kansen niet afmaakt, kan je ook niet winnen. “Na een heel moeilijke week zijn we met de juiste intentie het veld opgestapt" zei Hubert. 

Volgens Hubert voerde zijn team het plan uitstekend uit in de eerste helft. “We hebben het goed gedaan, maar we hebben er te weinig uit gehaald. We hadden onzelf moeten belonen met een goal. Dat gebeurde niet, en dan doet het pijn dat hun enige schot tussen de palen meteen een goal oplevert.”

Die tegentreffer was volgens hem vermijdbaar. “Het was een vrije trap die we slecht verdedigen. Hun gevaarlijkste man komt tussen de lijnen, krijgt met wat geluk de bal op zijn scheen, en die bal botst er dan in. Dat is zuur, want we hadden het eigenlijk onder controle.”

Houvast voor de komende weken

Toch was de reactie van zijn ploeg na die gelijkmaker iets om mee te nemen. “Ik ben tevreden hoe we daarop gereageerd hebben. Ook de jongens die invielen brachten energie en geloof. Het toont dat er in deze groep nog altijd een sterke spirit aanwezig is.”

Hubert benadrukte dat dit duel belangrijk was voor het vertrouwen. “We hadden besproken hoe we de zaken wilden aanpakken, en het is interessant om te zien hoe dat nu ook in daden werd omgezet. Dat geeft mij houvast voor de komende weken.”

Zijn conclusie was duidelijk. “Als er één ploeg verdiende te winnen, dan waren wij het wel. We hebben de kansen gecreëerd, we hebben gevochten. Jammer genoeg krijgen we er niet de drie punten voor, maar het is een basis om op verder te bouwen.”
 

