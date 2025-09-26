Slecht nieuws voor Charleroi en Rik De Mil met oog op wedstrijd tegen KV Mechelen

Dit weekend krijgen we een belangrijke ontmoeting tussen de zesde en de vijfde van de competitie. Sporting Charleroi zal KV Mechelen ontvangen op zondag.

"Een zeer goede uitdaging tussen twee ambitieuze teams", zo presenteerde Rik de Mil de wedstrijd die zijn Sporting Charleroi zondag om 18.30 uur tegen KV Mechelen zal spelen.

Ondanks het gelijkspel tegen Zulte Waregem staan de Zebra's op de zesde plaats in de Jupiler Pro League na acht speeldagen, terwijl Mechelen op de vijfde plaats staat, met één punt meer. Een belangrijke wedstrijd dus op Mambourg.



"Ik weet dat iedereen graag Charleroi op deze plek ziet, maar op dit moment kijk ik niet naar de ranglijst. Ik focus me op de manier van spelen en op de wil om wedstrijden te winnen, want dat zal ons punten opleveren en de plek die we verdienen aan het einde van het seizoen", voegde de hoofdcoach van de Zebra's eraan toe.

Rik de Mil moet drie spelers missen voor de wedstrijd tegen Mechelen

Hij zal het echter zonder enkele belangrijke spelers moeten doen. Massamba Sow en Parfait Guiagon zijn nog steeds afwezig, terwijl Jakob Napoleon Romsaas weer aan het trainen is, maar het is waarschijnlijk dat de wedstrijd te vroeg voor hem komt.

Charleroi kan onder andere rekenen op Patrick Pflücke, die deze zomer van Mechelen kwam, om het verschil te maken. De Duitser verklaarde deze week dat hij naar Standard had kunnen gaan, maar dat hij gelooft de juiste keuze te hebben gemaakt door bij de Zebra's te tekenen. Een doelpunt tegen zijn voormalige ploeg zou zijn populariteit onder de Charleroi-supporters zondag nog meer versterken.