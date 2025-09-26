Charleroi-aanwinst opgelucht dat Standard hem niet binnenhaalde: "Blij dat het niet is doorgegaan"

Patrick Pflücke maakte een transfer naar Charleroi, maar stond eerst op het lijstje van Marc Wilmots bij Standard. De Duitser zegt blij te zijn dat de transfer niet is doorgegaan.

Na zijn opleiding bij de academies van Mainz en Borussia Dortmund, kwam Patrick Pflücke in 2023 over naar KV Mechelen van FC Servette. De 28-jarige rechtervleugelspeler heeft zich geleidelijk achter de kazerne weten te vestigen.

Met negen doelpunten en 11 assists in 75 optredens, maar vooral met goede prestaties zelfs wanneer hij niet beslissend was, trok de Duitser de aandacht afgelopen zomer.



Eerst nam Standard contact met hem op, volgens zijn woorden in een interview met L'Avenir. "Heel vroeg in de transferperiode, dat verraste me een beetje. Maar het ging niet verder, zonder dat ik de reden ken", gaf hij toe.

Marc Wilmots toonde deze zomer als eerste interesse in Patrick Pflücke

Volgens hem kwam het uiteindelijk goed uit. In de laatste dagen van de transferperiode haalde Sporting Charleroi hem voor een bedrag van €400.000, volgens Transfermarkt. Met twee doelpunten en een assist in negen wedstrijden kende hij een goede seizoensstart.

"Ik ben blij dat het niet is doorgegaan, omdat ik het gevoel heb dat de omgeving hier stabieler is dan bij Standard", concludeerde hij. Alleen de toekomst zal uitwijzen of de keuze om naar Mambourg te gaan in plaats van Sclessin de juiste was.