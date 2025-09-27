Club Brugge-speler werd al twee keer bij de rust gewisseld: "Dat is typisch"

Lynnt Audoor krijgt dit seizoen meer kansen bij Club Brugge, al speelde de 21-jarige middenvelder nog geen enkele wedstrijd uit. Franky Van der Elst ziet echter geen reden tot ongerustheid.

Lynnt Audoor komt steeds meer boven water bij de A-ploeg van Club Brugge. Alleen speelde de 21-jarige middenvelder nog geen enkele wedstrijd uit.

Hij kreeg in de Supercup en de Champions League al invalbeurten, net als in de competitie. Tegen La Louvière en KVC Westerlo mocht hij ook in de basis starten, al werd hij steeds na 45 minuten spelen naar de kant gehaald.



Lynnt Audoor moet zich geen zorgen maken

Volgens Franky Van der Elst moet hij zich geen zorgen maken. Audoor werd ook steeds bij een achterstand gewisseld. "Zo gaat dat dan, hé. De jongste moet het bekopen", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

"Da’s typisch. Ik zou daar niet te veel achter zoeken. Ook na rust bleef Westerlo gewoon kansen bij elkaar voetballen tegen Club Brugge. Onwaarschijnlijk toch. Dat zou Union nooit overkomen."

Club speelt nu weer enkele grote wedstrijden na elkaar. Zondag wacht Standard, volgende week dinsdag Atalanta in de CL. "Da’s een serieuze boterham. Als Audoor daar mee van mag eten, zal hij serieuze tanden moeten hebben. Vorig seizoen heeft hij geen minuut gespeeld bij de A-ploeg."

"Wat dat betreft, is dit wel een héél grote stap. Ik hoop dat Audoor niet denkt: ‘oei, nu moet ik het hier ineens gaan doen’ en genoeg vertrouwen heeft in zichzelf. Ik wil meer initiatief van hem zien", besluit Van der Elst.