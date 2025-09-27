Club Brugge wint na 8 jaar nog eens op Sclessin: dit heeft Nicky Hayen te zeggen

Club Brugge boekte zaterdag een felbevochten zege op Standard. Voor het eerst in acht jaar won blauw-zwart opnieuw op Sclessin, mede na de rode kaart voor Marlon Fossey. Club-coach Nicky Hayen was tevreden na afloop.

Club Brugge had het zaterdag moeilijk tegen Standard, maar won wel voor het eerst in acht jaar tijd op Sclessin. De Rouches vochten 90 minuten lang, maar na een rode kaart rond het uur voor Marlon Fossey kantelde de match volledig in het voordeel van Club.

"Het was een felbevochten overwinning vandaag, maar we hadden ook niets anders verwacht. We wisten dat we hier met veel energie en intensiteit spelen. Dat hebben we volgens mij wel getoond", zei Club-coach Nicky Hayen na afloop.



"Nadat we achterkwamen toonden we meteen onze veerkracht met dat mooie doelpunt. We vonden de juiste ruimtes en speelden goed. Op dat vlak ben ik heel tevreden. Na de rust kregen we opnieuw veel duels", ging hij verder.

Nicky Hayen is tevreden na nipte zege op Standard

"Zij kwamen er wat sterker uit, maar het hielp wel toen ze die rode kaart kregen. Op basis van ons spel vandaag verdienden we de drie punten wel."

Er werd uiteraard gesproken over hoelang het al geleden was dat Club nog eens won op Sclessin. "Je weet, hoe langer het uitblijft, hoe dichterbij het komt. Ik zei het voor de wedstrijd al, dit is een Champions League-wedstrijd voor hun."

"Er was heel veel sfeer en ze spelen geen Europees. Dan zijn dit de matchen waar ze van leven, en dat moesten wij ook meenemen als een wedstrijd met veel sfeer en intensiteit. We moesten erin meegaan en dat deden we ook", besluit Nicky Hayen.