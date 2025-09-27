Johan Boskamp spaart zijn kritiek niet: "Het was om te janken, zo slecht"

Een dramatische Europese week voor Nederland: alle ploegen verloren hun match, goed voor 0 op 15. Johan Boskamp spaart zijn kritiek niet en ziet een stevige deuk in de reputatie.

Johan Boskamp volgt het voetbal al heel lang. De Jupiler Pro League kent hij als zijn broekzak, maar ook in zijn thuisland Nederland is hij van alles op de hoogte. Op Europees vlak viel dat tegen de laatste week.

Union SG won overtuigend van PSV, in Eindhoven. Maar daar bleef het niet bij: alle Nederlandse ploegen in Europa verloren hun wedstrijd. Goed voor een totaal van 0 op 15.

Alle Nederlandse ploegen verliezen in Europa

"Een stevige deuk in de reputatie van het Nederlandse voetbal", heeft Boskamp erover te zeggen bij Het Belang van Limburg. "Bij Feyenoord voerde Van Persie tegen Braga maar liefst zeven wissels door in zijn basiselftal. Dan vraag je er gewoon zelf om."

"Het was om te janken, zo slecht", zegt Boskamp over zijn favoriete club. "En bij de rest zag het er niet veel beter uit. Dan vraag ik me af: wat ben je met zes clubs in Europa, als ze toch allemaal verliezen?"

"Nu maar hopen dat AZ volgende week de eer kan redden in de Conference League", besluit Boskamp. De Conference League is nog niet van start gegaan, en dus de laatste hoop voor Nederland om de coëfficiënt niet volledig te zien kelderen na speeldag één in Europa.