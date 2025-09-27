Rik De Mil komt met grappige anekdote over Daan Heymans: "Hij moest hem in zijn bed leggen"

Rik De Mil en Charleroi ontvangen op zondag KV Mechelen in wat een strijd tussen de nummers vijf en zes in het klassement zal worden. Eerder deze week was de coach te gast in de voetbalpodcast MidMid.

Charleroi hoopt zondag opnieuw aan te knopen met een zege. Vorig weekend verloor het team van Rik De Mil tegen promovendus Zulte Waregem. Dit nadat ze meer dan een uur met een man minder moesten spelen na rood voor aanvoerder Ousou.

De Mil was afgelopen week te gast in MidMid, de voetbalpodcast van Play Sports. Daar keek hij onder meer terug op het vorige seizoen, waarin Charleroi Europees voetbal wist af te dwingen door in de barrages Antwerp opzij te schuiven.

Stulic moest voor Heymans zorgen

Over die barrages vertelde hij een leuke anekdote, met in de hoofdrol de ondertussen naar Racing Genk vertrokken Daan Heymans. "Daan was al een aantal weken bezig met een avond als de Pro League Awards. Wij moesten enkele dagen na die avond nog barrages spelen tegen Antwerp. Om te lachen had ik tegen Nikola Stulic (die ondertussen bij het Italiaanse Lecce zit, nvdr) gezegd dat hij Heymans moest ophalen en hem in zijn bed leggen", vertelde De Mil.

Hoewel het ergens als grap bedoeld was, voltooide Stulic zijn taak als oppas van Heymans: "Stulic was erg plichtsbewust en hij stuurde me 's avonds een berichtje dat Heymans in zijn bed lag en dat ik me geen zorgen moest maken."

Charleroi en De Mil zullen het zonder de twee hoofdrolspelers van dit verhaal moeten doen tegen KV Mechelen. Met Aurelién Scheidler hebben ze wel al een nieuwe aanvalsleider gevonden. De Fransman scoorde twee keer in zijn laatste drie wedstrijden.

