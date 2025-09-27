Tom Caluwé kreeg bij KV Mechelen kritiek op transfer Schoofs: "Goeie zaak gedaan"

KV Mechelen kende een woelige zomermercato, waarin met Rob Schoofs, Nikola Storm, Geoffry Hairemans en Yannick Thoelen enkele sterkhouders vertrokken. Sportief directeur Tom Caluwé blikt terug op een periode van verjonging én onverwachte wendingen.

“Ik ben heel tevreden. Een verfrissing was eens nodig", vertelt Caluwé in GvA. “Met Storm hebben we nog gesproken over een verlenging na zijn sterke voorbereiding, maar hij koos voor Antalyaspor. Dat respecteren we.”

Het vertrek van Rob Schoofs kwam echter totaal onverwacht. “Dat was een donderslag bij heldere hemel. Rob belde me na de thuismatch tegen La Louvière, terwijl iedereen nog in volle euforie zat na die late winning goal. Hij zei: ‘Tom, ik wil naar Union’. Voor hem was dat al beslist voor die match. De dag erna hebben we het besproken en zijn we er snel uitgekomen met Union.”

KV Mechelen schakelde meteen door en haalde Mathis Servais bij Beveren. “We volgden Mathis al langer, maar deden de investering pas nu om hem niet op de bank te moeten zetten. Hij zei zelf: ‘Ik hoopte al dat jullie zouden bellen’.”

Schoofs voor te weinig verkocht? Geïnvesteerd in toekomst

Over de kritiek dat Schoofs voor een te laag bedrag vertrok, wil Caluwé weinig kwijt. “Ik spreek nooit over bedragen. Maar als wij Schoofs kunnen verkopen en een elf jaar jongere jeugdinternational goedkoper kunnen halen, doen we in mijn ogen gewoon een goede zaak. Daarbij kwam ook nog extra kwaliteit met Myron van Brederode.”

Met de komst van de ex-speler van AZ wil Mechelen opnieuw waarde creëren. “Hij had interesse van Twente, maar koos bewust voor ons. Eerst dachten we aan een huurdeal, maar dankzij de inspanning van de voorzitter werd het definitief. Voor het eerst sinds lang hebben we geen huurspelers. Dat is belangrijk om terug meerwaarde te creëren", besluit Caluwé.