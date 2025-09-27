Van der Elst ziet groot gemis bij Club Brugge: "En ze kunnen zich eigenlijk niks meer veroorloven"

Club Brugge bereidt zich voor op de clash met Standard. Onyedika valt weg met een blessure, Mechele lijkt wel fit. Franky Van der Elst ziet zorgen bij blauw-zwart.

Club Brugge neemt het zaterdagavond op tegen Standard. Eerder deze week speelden de Bruggelingen 5-5 gelijk tegen KVC Westerlo.

In die wedstrijd vielen Raphael Onyedika en Brandon Mechele uit, al zal die laatstgenoemde normaal gezien weer fit zijn voor Standard. Onyedika staat op zijn beurt enkele weken aan de kant.



Lees ook... Club Brugge met zorgen naar Sclessin? Naast Onyedika haakt plots nog een speler geblesseerd af

De afwezigheid van Onyedika is een gemis bij Club Brugge

"Geen enkele verdediger kreeg grip op de aanvallers van Westerlo, daar lag het vooral aan. De blessure van Onyedika is wel een gemis", stelt Franky van der Elst vast bij Het Nieuwsblad.

"Club Brugge heeft er geen twee van dat niveau. Mignolet-Mechele-Onyedika-Vanaken, dat is al jaren de as. Daar ben je er nu twee van kwijt... als Mechele al tijdig fit is."

"Die blessures kunnen nog een rol spelen. En Club Brugge heeft maar 14 op 24. Die kunnen zich eigenlijk niks meer veroorloven", besluit Van der Elst.