Anderlecht heeft wel een vlotscorende spits, maar... hij speelt bij de Futures: "Nog geen kansen gekregen"

RSCA Futures domineerde lange tijd tegen Club NXT, maar Kanaté liet zijn ploeg in de steek met een domme rode kaart. Eén naam stak er wel met kop en schouders bovenuit: Mihajlo Cvetkovic. De 18-jarige spits scoorde tweemaal. Stilaan rijst de vraag of hij niet zijn kans moet krijgen bij de A-ploeg.

Cvetkovic toonde zich ijskoud voor doel. Waar zijn ploegmaats de kansen lieten liggen, deed de Serviër wat een spits hoort te doen: afwerken. Met zijn loopacties, diepgang en neus voor goals maakte hij het verschil en flirtte zelfs met een hattrick. Het doet de vraag rijzen of hij niet snel minuten moet maken bij de A-kern van Anderlecht.

Luis Vázquez is de onbetwiste nummer één in de spits bij paars-wit, maar daarachter ontbreken momenteel alternatieven die het vertrouwen volledig inlossen. Cvetkovic heeft die honger wél en bewijst bij de Futures dat hij klaar is om de stap te zetten.



Lees ook... RSCA Futures en Club NXT zorgen voor spektakelwedstrijd in Challenger Pro League

Waarom krijgt Cvetkovic niet meer minuten bij de A-ploeg?

Zelf blijft de jonge aanvaller ambitieus maar realistisch. “Mijn ambitie ligt bij de eerste ploeg waar ik al wel de selectie haalde, maar nog geen speelkansen kreeg. Bij de Futures ken ik intussen iedereen, maar ik wil zo snel mogelijk doorbreken”, zei hij na afloop bij Het Nieuwsblad.

Het Servische talent tekende onlangs een contract van vier jaar en kreeg lof van coach Jelle Coen. Die ziet in hem een spits met torinstinct die niet alleen afwerkt, maar ook aanspeelbaar is en diepgang brengt. Precies datgene wat Anderlecht soms ontbeert wanneer Vázquez niet in stelling wordt gebracht.

In een seizoen waarin elke goal telt, kan Cvetkovic misschien wel de verrassende troefkaart worden van de A-ploeg. Zijn prestaties bij de Futures maken alvast duidelijk dat hij meer is dan een toekomstproject: hij klopt nu al stevig op de deur.