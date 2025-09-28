Anderlecht heeft wel een vlotscorende spits, maar... hij speelt bij de Futures: "Nog geen kansen gekregen"

Anderlecht heeft wel een vlotscorende spits, maar... hij speelt bij de Futures: "Nog geen kansen gekregen"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

RSCA Futures domineerde lange tijd tegen Club NXT, maar Kanaté liet zijn ploeg in de steek met een domme rode kaart. Eén naam stak er wel met kop en schouders bovenuit: Mihajlo Cvetkovic. De 18-jarige spits scoorde tweemaal. Stilaan rijst de vraag of hij niet zijn kans moet krijgen bij de A-ploeg.

Cvetkovic toonde zich ijskoud voor doel. Waar zijn ploegmaats de kansen lieten liggen, deed de Serviër wat een spits hoort te doen: afwerken. Met zijn loopacties, diepgang en neus voor goals maakte hij het verschil en flirtte zelfs met een hattrick. Het doet de vraag rijzen of hij niet snel minuten moet maken bij de A-kern van Anderlecht.

Luis Vázquez is de onbetwiste nummer één in de spits bij paars-wit, maar daarachter ontbreken momenteel alternatieven die het vertrouwen volledig inlossen. Cvetkovic heeft die honger wél en bewijst bij de Futures dat hij klaar is om de stap te zetten.

Lees ook... RSCA Futures en Club NXT zorgen voor spektakelwedstrijd in Challenger Pro League

Waarom krijgt Cvetkovic niet meer minuten bij de A-ploeg?

Zelf blijft de jonge aanvaller ambitieus maar realistisch. “Mijn ambitie ligt bij de eerste ploeg waar ik al wel de selectie haalde, maar nog geen speelkansen kreeg. Bij de Futures ken ik intussen iedereen, maar ik wil zo snel mogelijk doorbreken”, zei hij na afloop bij Het Nieuwsblad.

Het Servische talent tekende onlangs een contract van vier jaar en kreeg lof van coach Jelle Coen. Die ziet in hem een spits met torinstinct die niet alleen afwerkt, maar ook aanspeelbaar is en diepgang brengt. Precies datgene wat Anderlecht soms ontbeert wanneer Vázquez niet in stelling wordt gebracht.

In een seizoen waarin elke goal telt, kan Cvetkovic misschien wel de verrassende troefkaart worden van de A-ploeg. Zijn prestaties bij de Futures maken alvast duidelijk dat hij meer is dan een toekomstproject: hij klopt nu al stevig op de deur.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Club Brugge NXT
Ibrahim Kanate

Meer nieuws

Christos Tzolis is duidelijk over wat er precies gebeurde met Fossey: "Provoceerde me hele match"

Christos Tzolis is duidelijk over wat er precies gebeurde met Fossey: "Provoceerde me hele match"

10:00
LIVE: Thorsten Fink en KRC Genk nog altijd onder hoogspanning in de derby bij STVV en Wouter Vrancken

LIVE: Thorsten Fink en KRC Genk nog altijd onder hoogspanning in de derby bij STVV en Wouter Vrancken

09:45
RSCA Futures en Club NXT zorgen voor spektakelwedstrijd in Challenger Pro League

RSCA Futures en Club NXT zorgen voor spektakelwedstrijd in Challenger Pro League

17:59
1
Vincent Janssen trekt heel zware conclusie: "Top zes is gewoon niet aan de orde"

Vincent Janssen trekt heel zware conclusie: "Top zes is gewoon niet aan de orde"

09:00
2
Sébastien Pocognoli niet blij met wat Union liet zien, maar... Brusselaars aan fantastische reeks bezig

Sébastien Pocognoli niet blij met wat Union liet zien, maar... Brusselaars aan fantastische reeks bezig

08:40
Club Brugge-held Romeo Vermant houdt zijn beloftes: dit is het emotionele verhaal achter zijn viering

Club Brugge-held Romeo Vermant houdt zijn beloftes: dit is het emotionele verhaal achter zijn viering

08:20
Leander Dendoncker doet verrassende onthulling: ex-Anderlecht-coach bood hem opvallend avontuur aan

Leander Dendoncker doet verrassende onthulling: ex-Anderlecht-coach bood hem opvallend avontuur aan

07:00
Wanneer krijgt hij zijn kans? Concurrent van Senne Lammens wordt door eigen fans op de korrel genomen

Wanneer krijgt hij zijn kans? Concurrent van Senne Lammens wordt door eigen fans op de korrel genomen

06:30
1
Klus geklaard! Union houdt punten thuis tegen Westerlo

Klus geklaard! Union houdt punten thuis tegen Westerlo

22:38
Johan Boskamp spaart zijn kritiek niet: "Het was om te janken, zo slecht"

Johan Boskamp spaart zijn kritiek niet: "Het was om te janken, zo slecht"

23:00
Club Brugge wint na 8 jaar nog eens op Sclessin: dit heeft Nicky Hayen te zeggen

Club Brugge wint na 8 jaar nog eens op Sclessin: dit heeft Nicky Hayen te zeggen

22:30
3
Coach Vincent Euvrard niet mals voor arbitrage na Standard - Club Brugge Interview

Coach Vincent Euvrard niet mals voor arbitrage na Standard - Club Brugge

22:00
14
🎥 Standard-fans zorgen met twee enorme tifo's voor duidelijke boodschap

🎥 Standard-fans zorgen met twee enorme tifo's voor duidelijke boodschap

21:40
Standard-fans brullen hun keer schor tijdens interview Vanaken: dit had de Club-kapitein erover te zeggen

Standard-fans brullen hun keer schor tijdens interview Vanaken: dit had de Club-kapitein erover te zeggen

21:20
7
🎥 Hein Vanhaezebrouck heeft duidelijke mening over rode kaart van Fossey tegen Club Brugge

🎥 Hein Vanhaezebrouck heeft duidelijke mening over rode kaart van Fossey tegen Club Brugge

21:00
21
Op het nippertje: Vermant verlost Club Brugge in de toegevoegde tijd tegen tien man van Standard

Op het nippertje: Vermant verlost Club Brugge in de toegevoegde tijd tegen tien man van Standard

20:16
Vincent Kompany kan de geschiedenisboekjes ingaan: in Duitsland speculeren ze al over recordseizoen

Vincent Kompany kan de geschiedenisboekjes ingaan: in Duitsland speculeren ze al over recordseizoen

20:30
6
Manchester City wint wedstrijd met 6 doelpunten tegen burnley: Jérémy Doku schittert

Manchester City wint wedstrijd met 6 doelpunten tegen burnley: Jérémy Doku schittert

20:00
Horroravond voor Thibaut Courtois, die vijf keer achterom moet kijken tegen Atlético Madrid

Horroravond voor Thibaut Courtois, die vijf keer achterom moet kijken tegen Atlético Madrid

19:00
Uit Vincent Janssen hier kritiek op coach Stef Wils na nederlaag tegen Zulte Waregem?

Uit Vincent Janssen hier kritiek op coach Stef Wils na nederlaag tegen Zulte Waregem?

18:30
34
🎥 Maxim de Cuyper opent zijn rekening in de Premier League en is meteen van goudwaarde voor Brighton

🎥 Maxim de Cuyper opent zijn rekening in de Premier League en is meteen van goudwaarde voor Brighton

19:30
Dreun voor missie play-off 1? Zulte Waregem duwt Royal Antwerp nog wat dieper in het dal

Dreun voor missie play-off 1? Zulte Waregem duwt Royal Antwerp nog wat dieper in het dal

17:55
Ex-Rode Duivel werd door "iedereen als lui bestempeld", maar... zijn huidige trainer gaat door vuur voor hem

Ex-Rode Duivel werd door "iedereen als lui bestempeld", maar... zijn huidige trainer gaat door vuur voor hem

17:30
"Doodsbedreigingen" na dood 21-jarig talent: "Iedereen geeft ons de schuld"

"Doodsbedreigingen" na dood 21-jarig talent: "Iedereen geeft ons de schuld"

18:00
Hangt er Mehdi Bayat nog iets boven het hoofd na zijn stevige uithaal naar de arbitrage?

Hangt er Mehdi Bayat nog iets boven het hoofd na zijn stevige uithaal naar de arbitrage?

17:00
5
Ex-speler Club Brugge zet puntjes op de i over wat er gebeurde bij blauw-zwart: "Het was allemaal onze schuld"

Ex-speler Club Brugge zet puntjes op de i over wat er gebeurde bij blauw-zwart: "Het was allemaal onze schuld"

16:30
Tom Caluwé kreeg bij KV Mechelen kritiek op transfer Schoofs: "Goeie zaak gedaan"

Tom Caluwé kreeg bij KV Mechelen kritiek op transfer Schoofs: "Goeie zaak gedaan"

16:00
2
Luna Vanzeir zag nog grote werkpunten: "Spaghetti eten met winstpremie"

Luna Vanzeir zag nog grote werkpunten: "Spaghetti eten met winstpremie"

22:15
RSC Anderlecht doet goede zaak in Lotto Super League met knappe zege bij Club Brugge

RSC Anderlecht doet goede zaak in Lotto Super League met knappe zege bij Club Brugge

16:45
De transfers van Renard overtuigen Hasi niet: 7 minuten voor hen samen ondanks hun hoge marktwaarde

De transfers van Renard overtuigen Hasi niet: 7 minuten voor hen samen ondanks hun hoge marktwaarde

15:30
8
Bij Anderlecht halen ze toch een excuus aan voor wanvertoning in Leuven

Bij Anderlecht halen ze toch een excuus aan voor wanvertoning in Leuven

14:00
Leander Dendoncker maakt uitzondering en verklapt onthutsend relaas vanop WK in Qatar: "Absurd!"

Leander Dendoncker maakt uitzondering en verklapt onthutsend relaas vanop WK in Qatar: "Absurd!"

13:30
Antwerp is gewaarschuwd: "Als hij wegvalt, vrees ik voor play-off 1"

Antwerp is gewaarschuwd: "Als hij wegvalt, vrees ik voor play-off 1"

14:30
🎥 Wauw! Ex-Club Brugge-spits Igor Thiago maakt deze geweldige goal tegen Manchester United

🎥 Wauw! Ex-Club Brugge-spits Igor Thiago maakt deze geweldige goal tegen Manchester United

14:53
4
Rik De Mil komt met grappige anekdote over Daan Heymans: "Hij moest hem in zijn bed leggen"

Rik De Mil komt met grappige anekdote over Daan Heymans: "Hij moest hem in zijn bed leggen"

12:50
Niet enkel in JPL: Supporters tweedeklasser schrijven open brief om faciliteiten voor uitfans aan te kaarten

Niet enkel in JPL: Supporters tweedeklasser schrijven open brief om faciliteiten voor uitfans aan te kaarten

10:50
7

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 9
OH Leuven OH Leuven 1-1 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 Antwerp Antwerp
Standard Standard 1-2 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 2-0 Westerlo Westerlo
STVV STVV 13:30 KRC Genk KRC Genk
Cercle Brugge Cercle Brugge 16:00 KAA Gent KAA Gent
Charleroi Charleroi 18:30 KV Mechelen KV Mechelen
FCV Dender EH FCV Dender EH 19:15 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

pief pief over Vincent Janssen trekt heel zware conclusie: "Top zes is gewoon niet aan de orde" pief pief over Standard-fans brullen hun keer schor tijdens interview Vanaken: dit had de Club-kapitein erover te zeggen RememberLierse RememberLierse over 🎥 Hein Vanhaezebrouck heeft duidelijke mening over rode kaart van Fossey tegen Club Brugge Geert DL Geert DL over Club Brugge wint na 8 jaar nog eens op Sclessin: dit heeft Nicky Hayen te zeggen Nelvafrel Nelvafrel over Boskamp ziet dat coach van Belgische topclub onder druk staat: "Als ze verliezen, dan breekt de pleuris uit" RememberLierse RememberLierse over Hein Vanhaezebrouck veroordeelt natrappen van Verhaeghe richting ex-coach Club Brugge: "Dan is dat hun fout" Vital Verheyen Vital Verheyen over Uit Vincent Janssen hier kritiek op coach Stef Wils na nederlaag tegen Zulte Waregem? Vital Verheyen Vital Verheyen over Niet enkel in JPL: Supporters tweedeklasser schrijven open brief om faciliteiten voor uitfans aan te kaarten Pardia Pardia over Tom Caluwé kreeg bij KV Mechelen kritiek op transfer Schoofs: "Goeie zaak gedaan" Vital Verheyen Vital Verheyen over Vincent Kompany kan de geschiedenisboekjes ingaan: in Duitsland speculeren ze al over recordseizoen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved