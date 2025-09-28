"Daar geloof ik niet veel van": Johan Boskamp spreekt klare taal over houding Wouter Vrancken

De derby tussen STVV en KRC Genk krijgt zondag een extra dimensie. Volgens Johan Boskamp is de confrontatie niet alleen sportief geladen, maar speelt ook de voorgeschiedenis van trainer Wouter Vrancken een rol.

Johan Boskamp stelt in Het Belang van Limburg dat de wedstrijd voor Vrancken meer betekent dan een reguliere competitiewedstrijd. “Voor Wouter zou het een mooie revanche zijn na zijn ontslag bij Genk”, aldus Boskamp. Dat ontslag vond de Nederlandse analist op zich al niet correct.

Extra lading

Hoewel Vrancken zelf beweert dat zijn verleden bij Genk geen rol speelt, reageert Boskamp sceptisch. “Hij kan wel zeggen dat dat niet meer meespeelt, maar veel geloof ik daar niet van.”



Volgens Boskamp is het net die persoonlijke geschiedenis die de derby extra betekenis geeft. “Dat soort dingen geven de derby net die extra lading. Er staat meer op het spel dan enkel die drie punten”, verklaart hij. De wedstrijd biedt STVV bovendien de kans om zich te herpakken na twee opeenvolgende nederlagen.

Op televisie

Op de vraag of hij zondag aanwezig zal zijn in het stadion, antwoordt Boskamp resoluut. “Nee, zonder Lon is de lol er af voor mij.” Hij verwijst daarmee naar het overlijden van zijn goede vriend Lon Polleunis, een clubicoon van STVV. Boskamp geeft aan de wedstrijd thuis op televisie te volgen.

Wat betreft de uitslag houdt Boskamp het luchtig. “Ik denk een gelijkspelletje. Doe maar een 5-5 zoals in Club Brugge-Westerlo”, luidt zijn voorspelling.

De derby tussen STVV en Genk wordt zondag gespeeld op Stayen. Voor Vrancken en zijn ploeg is het een kans om sportieve revanche te nemen, terwijl Genk de aansluiting met de top wil behouden.