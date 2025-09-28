De druppel? Ondanks contract voor nog drie jaar lijkt geduld met KAA Gent-speler helemaal op

Ondanks een lopend contract tot 2028 lijkt het geduld van KAA Gent met verdediger Samuel Junior Kotto op te raken. Meerdere incidenten en sportieve tegenvallers hebben geleid tot interne twijfel over zijn toekomst bij de club.

Samuel Kotto ligt bij KAA Gent nog tot medio 2028 onder contract. Toch meldt Transferfeed dat het geduld met de verdediger helemaal op lijkt. De clubleiding zou volgens dezelfde bron ernstig overwegen om hem in januari van de hand te doen.

Rode kaart

De jongste rode kaart tegen Royal Antwerp FC, na amper veertien minuten, heeft de situatie verscherpt. De uitsluiting tegen Antwerp was de druppel voor velen binnen de club, aldus Transferfeed. Het incident leidde tot publieke kritiek en interne frustratie.

Ook de achterban liet zich niet onbetuigd. De kritiek op sociale media was ongezouten. Wij haalden toen al enkele onverbloemde citaten van supporters naar boven.

Transferfeed meldt dat de technische staf zich vragen stelt bij zijn discipline en inzet. De club zou alternatieven overwegen voor de defensieve posities, met het oog op de wintermercato. Kotto speelde dit seizoen slechts een beperkt aantal wedstrijden en kreeg één rode kaart.

Vertrek

De combinatie van sportieve onderprestatie en disciplinaire incidenten zet zijn positie onder druk. Een definitieve beslissing wordt verwacht in de komende weken. De clubleiding zal moeten afwegen of een transfer in januari wenselijk is, of dat er alsnog ruimte is voor herstel.