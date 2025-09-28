"Voor kleuren, club en stad": op deze manier zorgen fans STVV en Genk voor zinderende sfeer in Limburgse derby

STVV - Genk, dat is derbysfeer ten top! Daar ontbreekt het zeker niet aan tijdens deze onderlinge ontmoeting. Of de sportieve situatie van beide teams daar iets mee te maken heeft, laten we in het midden.

In elk geval waren de Truiense fans meer dan ooit klaar voor de Limburgse derby, dat was ruim voor aanvang van de match al duidelijk. Ze hebben in eigen huis nog maar zelden kunnen triomferen tegen RC Genk. Misschien zien ze dat deze keer anders lopen, omdat STVV het hoogst gerangschikt staat van de twee Limburgse ploegen.





Dat kan deels het aanwezige enthousiasme verklaren, naast het gegeven dat deze derby altijd wel meer betekent dan een doorsnee competitiewedstrijd. In elk geval stapte de harde kern van STVV in groep naar het stadion en lieten de thuissupporters al flink van zich horen. Aan beleving zou het deze namiddag in Sint-Truiden niet ontbreken.

Toen was het nog ruim een uur lang aftellen naar het begin van de wedstrijd. Het betreden van het veld door de spelers is ook altijd zo'n moment waarbij de supporters zich van hun beste kant kunnen laten zien. Het was uitkijken wat dat zou geven, want de aanhang van RC Genk zou natuurlijk niet zomaar van plan zijn om het onderspit te delven.

En inderdaad, de supporters van Genk hadden ook wat rookbommetjes en bengaals vuurwerk mee, waar ze de blauw-witte kleuren mee deden uitstijgen boven Stayen. Aan de andere kant van het tribune was het natuurlijk een heel ander verhaal. "Voor onze kleuren, club en stad", stond er op een spandoek van het de STVV-fans te lezen.

Knalgeel vuurwerk voor STVV-fans

Daarnaast was er aan die kant ook sprake van knalgeel vuurwerk en fanklappers: dat zijn gewoon de omstandigheden die er in deze derby bijhoren. De supporters hadden al laten zien dat ze er zin in hadden. Nu moesten de spelers het nog tonen.